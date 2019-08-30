ВЭБ выделит $5 млрд на строительство газовозов для НОВАТЭКа

Наблюдательный совет ВЭБ.РФ одобрил финансирование строительства 15 танкеров-газовозов для НОВАТЭКа. Как сообщил журналистам глава госкорпорации Игорь Шувалов, НОВАТЭК получит займ примерно на $5 млрд. Стоимость одного судна оценивается в $330. Деньги компании будут выделены в рамках лизинговой схемы, сообщает РБК.

Танкеры будут строиться на верфи «Звезда» для проекта «Арктик СПГ 2». Как узнал “Ъ”, в середине июня глава и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон направил письмо премьеру Дмитрию Медведеву, попросив снизить процентные ставки при строительстве газовозов. В качестве приоритетного варианта предлагалось разместить средства Фонда национального благосостояния на счетах ВЭБ.РФ.

Подробности — в публикации “Ъ” «Газовозы заплывают в ФНБ».