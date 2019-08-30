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Верховная рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Верховная рада Украины приняла проект постановления о предварительном одобрении законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности. В поддержку этой инициативы проголосовали 363 депутата, сообщает агентство УНИАН. Один из депутатов воздержался при голосовании, против не выступил никто.

«Решение принято. Я очень благодарю всех, кто принял участие и поддержал это постановление»,— заявил спикер Рады Дмитрий Разумков (цитата по ТАСС).

Закон об отмене депутатской неприкосновенности уже был принят в первом чтении парламентом Украины прошлого созыва. Для утверждения закона его должно поддержать конституционное большинство (300 парламентариев). Как считает спикер Рады, депутатская неприкосновенность «десятилетиями была основой для коррупционных схем».

О первом заседании Верховной рады нового созыва читайте в публикации “Ъ” «Лучше рад может быть только Рада».

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