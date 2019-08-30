Для спасения Насти Староверовой не хватает 847 044 руб.

Ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева Марина Дорофеева (Москва): «У Насти редкое генетическое заболевание — туберозный склероз, который вызывает рост доброкачественных опухолей в головном мозге, сердце, почках, на коже. Болезнь сопровождается судорожными приступами. Девочка по жизненным показаниям нуждается в постоянной терапии препаратом сабрил, эффективно подавляющим эпилептические приступы. Этот препарат не зарегистрирован на территории РФ, но разрешен к применению и ввозу. Аналогов в России у него нет».

Стоимость лекарства на два года 988 044 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Тула» соберут 41 тыс. руб. Не хватает 847 044 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Настю Староверову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Насти — Светланы Владимировны Гордеевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

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