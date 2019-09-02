Двухколесная анархия

№26 Как существовать в условиях велосипедного бума

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Ни ответа, ни привета

Я согласен с тем, что велосипедисты захватывают наши города и мешают пешеходам. Пытался обращаться в ГИБДД РФ, Департамент транспорта города Москвы и другие организации по этому вопросу. Но ГИБДД считает велосипедистов тоже «пешеходами», а присвоение номеров их двухколесному транспорту — нецелесообразным. Я также предлагал на входе в подземные переходы вывешивать знак, запрещающий велосипеды, мне ответили, что ГОСТом 2004 года это не предусмотрено. Предлагал не отставать от Европы (наши же любят такую ориентировку), но от наших чиновников не получил ни ответа, ни привета. Кстати, в Мосгордуме начинают задумываться над проблемой велосипедного хаоса, но мне кажется: они пока не знают, что и как делать. Ведь даже порядок в Мосметро они хотели скопировать с метро Нью-Йорка (а это помойка!), Лондона и Гонконга.

Бабарин Олег

Класс вопиющего

№32 Применима ли к современному обществу теория Маркса

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Спор о терминах

«Теория классов снова стала модной, Маркс — популярным». Если это в основном спор о терминах, то неплохо бы их определить в самом начале. Как утверждается в статье, сословия — это социальные группы, жестко определяемые государством. Крестьянин не мог стать дворянином, кроме случаев государственного указа на этот счет. В СССР сословиями можно было назвать только две соцгруппы: партхозноменклатура и все остальные. В партхозноменклатуру определяло государство, эта группа имела другие права, нежели остальные, иными словами, имела много признаков сословия. А вот рабочим из крестьянина стать было просто. Или военным, или обычным госслужащим. Так что в статье напрасно упражняются насчет множества сословий в СССР. Кроме партхозноменклатуры и «простого народа», сословий там не было.

И материальные ресурсы для определения сословий не следует приплетать. Сословия — это права. А уж получаемые с помощью этих прав ресурсы — это следствие. Материальных ресурсов может и не быть: существовали же в царской России бедные дворяне, а купцов, наоборот, бедных было поискать. Попы имели доходы существенно разные, в зависимости от прихода, но сословие у них было одно и то же.

Что же касается классов, то их изначально определяли по отношению к средствам производства, которые единичный индивидуум пользовать не может. Есть у тебя лопата — это ни о чем не говорит. Ты лично копать можешь. Есть у тебя тысяча лопат, ты их используешь, нанимая землекопов,— ты в классе капиталистов. Это вроде бы было изначальное определение от Маркса, позже от Ленина, с модификациями. Но уже к середине ХХ века и оно утратило смысл. Автоматизация сейчас позволяет одному индивидууму управлять целыми заводами. Как назвать такой инструмент? Для личного труда? В принципе, можно, но смысл оно отражает уже не слишком адекватно.

Alexha

Война за советское наследство

№32 Западные историки научились видеть в СССР не только «империю зла»

Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

Я — советский

Запад, конечно, нам что-то может открыть, но только не Советский Союз. Это наше. Для многих даже — всё. Ностальгия по СССР — это отнюдь не тоска по сталинизму и ГУЛАГу. Уверен, что Союз мог бы стать жизнеспособным, прогрессивным и гуманным. Я из того СССР, который был не в умах членов политбюро и агентов КГБ, не некоей ощетинившейся ракетами территорией, а из того, что жил в сердцах простых людей. Последних было большинство. И это были разные страны. В первом случае — империя, во втором — родина, страна. Та самая, которую разорвали на части и уничтожили. Не проклятые американцы, а мы сами.

В отличие от никак не определившейся по сию пору России я, как и многие, самоопределился давно: я — советский. Наверное, как тот, заблудившийся в оттепели мамонт: оледенение давно прошло, а он, бедолага, все бродит в поисках снега, который, как он точно помнит, был в пору его крестин. Наверное, через десять тысяч лет археологи откопают и изучат: почему, мол, вымер. А пока не вымер, люди бродят и ищут свою затопленную Атлантиду — пущенный на дно Советский Союз.

Алексей Мельников

Шум прибоя

Возникают сомнения — а уж не пропаганда ли это? Впрочем, и по поводу восхвалений СССР тоже возникали сомнения. Точнее, проще было об этом не думать, а заниматься своим делом. Все это было, как шум прибоя. Если же пытаться осмыслить объективно, то сразу замечаешь несообразности, которые без основательного промывания мозга, на чистую голову, никак не объяснить.

А.

Биологический проблеск

№32 Писатель Виктор Ерофеев — о поколении, которое не хочет встраиваться в вертикаль

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

За молодежь обидно

Писателю Виктору Ерофееву удалось в сравнительно небольшом по объему тексте рассказать и о нашей российской власти, и о «нормальной» молодежи, и даже о своих мечтах. Любая власть есть насилие, и лишь История, то есть экспертная взвешенная оценка потомков, ставит свой знак — плюс или минус. (Кстати, такие оценки тоже весьма относительны и абсолютными не бывают.) В структуре любой власти находятся личности, которые ее предают, преступают закон, стяжают. Но почему вся власть в этом виновата? В семье не без урода. Как говорил один литературный и киногерой, правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать: «У них в Англии не меньше нашего воруют!»

Теперь о «биологическом проблеске нормальной молодежи». Если вдуматься в то, что написано о проблеске молодежи, это уничижительная оценка, приговор, можно сказать, современной молодежи. Признаки разума им не свойственны, осталась одна «биология», как с черепашками в террариуме: включил лампочку — зашевелились, выключил — замерли. Писатель Ерофеев даже не говорит о возможности для современной молодежи изучить историю своей Родины, знать ее и осознавать результаты своих пока «биологических проблесков».

Александр

Границы открыты

Хорошо написано, и хотелось бы, чтобы мы вот так мирно, «демографически» перестроились. Но это лишь голубая мечта столичного интеллигента. А реальность «ширше и глубже». Есть власть — новые баре, и есть быдло, среди последних немало и молодежи. И государство активно выстраивает диалог с этим стадом, накачивая их «патриотической» идеологией. Причем даже особо изобретать ничего не нужно. Все вполне наследуемо из царского и советского прошлого. Эта модель общества/государства — как гидра, постоянно самовозрождается.

По поводу тех, кто хочет жить в современном открытом либеральном обществе,— так границы открыты! Нельзя закрывать этот клапан, через который сбрасывается критическое социальное давление. Гораздо опаснее для страны растущее национальное самосознание. Цари былых времен тоже делали ставку на местных баев/ханов, но при информационной открытости обеспечивать лояльность национальных меньшинств сложнее, чем в XIX веке. Вот этот котел действительно может рвануть.

ant1967

Школьные знатоки

Судя по фотографиям — молодежи, особенно старшего школьного и младшего студенческого возрастов, на протестных акциях большинство. Это и настораживает, да еще и в каникулы. В последний протест их еще и рэпером Оксимироном привлекли. А знают ли они вообще, что такое Московская городская дума и чем она занимается?

Пахыч

Письма читала Наталья Радулова