Пять, шесть или семь?

«Огонек» — живой свидетель того, как за последние 90 лет власть неоднократно реформировала рабочую неделю

Первый раз до реформы рабочего графика руки у новой власти Советов дошли в 1929 году. 26 августа 1929 года было принято постановление Совета народных комиссаров «О переходе на непрерывное производство в предприятиях и учреждениях СССР». Согласно ему, перемены должны были вестись «с полным соблюдением интересов занятых в них рабочих и служащих», то есть «не должно уменьшиться общее число дней отдыха в году и не должно увеличиться общее годовое число рабочих часов». Непрерывное не значило «без выходных»: работали по графику «четыре дня работаем, пятый — отдыхаем», при этом рабочий день был сокращен на час — до семи. Год был разделен на 72 пятидневки плюс пять постоянных праздников. С непривычки перестроиться было непросто, а потому в №39 от 6 октября 1929 года «Огонек» поместил на обложке фото, где «председатель фабзавкома московской текстильной фабрики "Освобожденный труд" дает разъяснения на календаре рабочим по поводу перехода на непрерывную неделю».

В том же номере целый разворот был заполнен фотографиями под заголовком «Советская промышленность переходит на непрерывную неделю». На снимках можно видеть «непрерывку» на московской текстильной фабрике №1, митинг рабочих фабрики «Освобожденный труд» в день перехода на непрерывное производство с растяжками «Непрерывка — высшая ступень использования оборудования», снимок школьников, идущих на учебу в воскресенье, очередь в бывшие выходные у музея революции или у рабочего кооператива.

«Непрерывка» де-факто стала борьбой с таким осколком «старого режима», как календарь. Попытка ввести новый революционный календарь была предпринята 1 октября того же года. При этом на крайние меры не пошли — не стали менять число дней в месяце, как и названия месяцев, да и новое летоисчисление («первый год революции») ненадолго прижилось. Зато сделали так, что в календаре были только рабочие дни. Праздничных и выходных не было. Таким образом отсутствовали 22 января, 1–2 мая, 7–8 ноября и 5 декабря. Но главное — отсутствовали дни недели (они именовались по счету от одного до пяти) и церковные праздники.

«К двенадцатой годовщине Октябрьской революции рабочий класс и его партия покончили еще с одной тысячелетней обветшалой традицией: отменено празднование седьмого "божественного дня". И приезжий крестьянин может в воскресенье беседовать по делу со всесоюзным старостой»,— писал «Огонек» в №43 от 3 ноября 1929 года, поясняя размещенную фотографию приема у М.И. Калинина.

Такой рабочий график не продержался долго — всего пару лет. Постановлением СНК СССР от 21 ноября 1931 года «О прерывной производственной неделе в учреждениях» пятидневку заменили на шестидневку, а 6, 12, 18, 24-й и 30-й дни каждого месяца становились выходными. Следы этой реформы остались в знаменитой ленте «Волга-Волга», где в титрах можно прочесть «первый день шестидневки». Работа по пять дней и отдых на шестой устраивала власти уже дольше — аж 9 лет...

«25 июня Всесоюзный центральный совет профсоюзов (ВЦСПС) обратился по радио ко всем рабочим и работницам, инженерам, техникам и служащим, ко всем членам профсоюзов с предложением перейти на 8-часовой рабочий день, семидневную рабочую неделю, запретить самовольный уход рабочих и служащих с предприятий и учреждений. Это обращение многомиллионной армии членов профсоюзов встретило всеобщее, всенародное одобрение»,— писал «Огонек» в №20 от 20 июня 1940 года в статье «На благо Родины и народа»: «Переход на восьмичасовой рабочий день, на семидневную неделю, укрепление трудовой дисциплины, беспощадная борьба с прогульщиками и летунами дают нашей стране больше металла, угля, нефти, больше танков, самолетов, боевых кораблей, паровозов, вагонов, предметов широкого потребления».

В военное время число рабочих часов пришлось увеличить: указом Президиума ВС СССР вводились обязательные сверхурочные работы от одного до трех часов в день и отменялись отпуска (указ отменен 30 июня 1945 года).

7 марта 1967 года ЦК КПСС, Совет министров СССР и Центральный совет профсоюзов приняли постановление «О переводе рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями». В России была введена пятидневка: пять рабочих и два выходных дня (42 часа в неделю). 9 декабря 1971 года Верховный Совет РСФСР принял новый Кодекс законов о труде (КЗоТ) РСФСР, согласно которому продолжительность рабочего времени рабочих и служащих не могла превышать 41 час, а Конституция СССР 1977 года закрепила эту норму.

В новой России в апреле 1991 года продолжительность рабочего времени была сокращена до 40 часов в неделю, в 1992 году эта норма была закреплена в Кодексе законов о труде (КЗоТ) РФ, а потом в Трудовом кодексе.