Прокуратура Австрии сняла часть обвинений с бывшего вице-канцлера Штрахе

Австрийская прокуратура прекратила расследование в отношении бывшего вице-канцлера Австрии и лидера Партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе. Его и его доверенное лицо Йоханна Гуденуса подозревали в злоупотреблении служебным положением. Скандал разразился в мае после публикации видео 2017 года, на котором была запечатлена встреча господина Штрахе на вилле на Ибице с русскоязычной женщиной по имени Алена Макарова. Они обсуждали серое финансирование партии.

Как заявил представитель прокуратуры, по итогам проведенной проверки было решено прекратить производство, потому что оба мужчины в 2017 году не были госслужащими и не отвечали за распределение госконтрактов. При этом прокуратура продолжает расследование по подозрению в злоупотреблении доверием.

«Требование финансовой поддержки за то, что правонарушитель станет государственным должностным лицом или обещает повлиять на должностное лицо <...>, не наказуемо в соответствии с действующим законодательством»,— приводит ТАСС сообщение прокуратуры Австрии.

Напомним, из-за скандала Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку. Позднее СМИ написали, что на видео в роли россиянки за €7–8 тыс. снялась студентка из балканской страны.

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