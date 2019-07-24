СМИ: после скандала с вице-канцлером Австрии один из сотрудников уничтожил улики

Экс-сотрудник Федеральной канцелярии Австрии уничтожил пять жестких дисков с информацией после скандала с бывшим вице-канцлером и лидером Австрийской партии свободы (АПС) Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет газета Falter. В распоряжении издания попали материалы фирмы Reisswolf, в которую он обратился, чтобы избавиться от записей.

В расследовании говорится, что некий человек обратился в Reisswolf в середине мая. Посетитель при этом очень хотел убедиться, что вся информация была уничтожена, и даже хотел взять с собой остатки жестких дисков.

Как отмечается, фирма не получила деньги, и один из работников позвонил по номеру, который оставил заказчик. Он, как стало известно, принадлежал руководителю по работе с соцсетями, который был в подчинении у экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца.

Напомним, бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку после публикации видео 2017 года, на котором была запечатлена его встреча на вилле на Ибице с русскоговорящей женщиной по имени Алена Макарова. Они обсуждали серое финансирование партии. Позднее СМИ написали, что в роли «россиянки» за €7–8 тыс. снялась студентка из балканской страны.

28 мая президент Австрии распустил правительство и отправил в отставку канцлера Себастьяна Курца, которым большинство членов Национального совета Австрии выразили вотум недоверия. Господин Курц рассчитывает вернуться на свой пост после выборов.

Подробнее о намерениях экс-канцлера — в материале “Ъ” «Себастьян Курц ушел не прощаясь».