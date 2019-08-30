Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов

Группа A: ПСЖ (Франция), «Реал» (Испания), «Брюгге» (Бельгия), «Галатасарай» (Турция).

Группа B: «Бавария» (Германия), «Тоттенхем» (Англия), «Олимпиакос» (Греция), «Црвена Звезда» (Сербия).

Группа C: «Манчестер Сити» (Англия), «Шахтер» (Украина), «Динамо» (Хорватия), «Аталанта» (Италия).

Группа D: «Ювентус» (Италия), «Атлетико» (Испания), «Байер» (Германия), «Локомотив» (Россия).

Группа E: «Ливерпуль» (Англия), «Наполи» (Италия), «Зальцбург» (Австрия), «Генк» (Бельгия).

Группа F: «Барселона» (Испания), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Интер» (Италия), «Славия» (Чехия).

Группа G: «Зенит» (Россия), «Бенфика» (Португалия), «Лион» (Франция), «Лейпциг» (Германия).

Группа H: «Челси» (Англия), «Аякс» (Нидерланды), «Валенсия» (Испания), «Лилль» (Франция).

Первые матчи группового этапа Лиги чемпионов пройдут 17 и 18 сентября. Матчи заключительного тура пройдут 10 и 11 декабря. Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2020 года на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле.