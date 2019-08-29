АФК «Система» может продать долю в «Детском мире» минимум за 35 млрд рублей

АФК «Система» допускает продажу контрольной доли в «Детском мире» при хорошей цене — минимум 35 млрд руб., заявил президент корпорации Андрей Дубовсков. «Нет каких-то изменений в нашем видении на данный момент, но если какие-то потенциальные партнеры заинтересуют нас, конечно, мы готовы продать ее»,— сообщил он в ходе телефонной конференции (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, у «Детского мира» есть потенциал для развития в регионах России, а его ценность со временем будет расти. «У нас есть несколько сценариев по "Детскому миру". И мы остаемся на связи с заинтересованными партнерами по потенциальной продаже доли в "Детском"»,— сказал господин Дубовсков.

«Детский мир» — крупнейший продавец детских товаров в стране. На конец 2018 года сеть управляла 673 магазинами в России и Казахстане, а также 4 точками по продаже товаров для животных под вывеской «Зоозавр». Выручка «Детского мира» по итогам 2018 года выросла на 14,3%, до 110,9 млрд руб., год к году, чистая прибыль — на 36,3%, до 6,6 млрд руб.

Ранее сообщалось, что на долю АФК «Система» в «Детском мире» появляется все больше претендентов. Как выяснил “Ъ” в марте, приобрести около 25% ритейлера у корпорации, владеющей контрольным пакетом, может Совкомбанк.

Подробнее — в публикации “Ъ” «В "Детский мир" зашли из банка».