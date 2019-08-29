Обвиняемых в мошенничестве липецких станкостроителей выпустили из СИЗО

Тверской районный суд Москвы изменил меру пресечения обвиняемым в особо крупном мошенничестве братьям Кириллу и Владимиру Петровым — собственникам семейной группы «Липецкое станкостроительное предприятие» (включает два завода). Вместо следственного изолятора они будут находиться под домашним арестом до 4 октября включительно.

Ранее Тверской райсуд удовлетворил ходатайство МВД о продлении содержания братьев Петровых в СИЗО, однако защита сумела отменить это решение в апелляции. Так, Мосгорсуд пришел к выводу, что первая инстанция не приняла во внимание позицию Верховного суда РФ по разрешению вопросов о предпринимательской деятельности, а также не учла совокупность сведений о личности обвиняемых. В ходе повторного рассмотрения ходатайства МВД защита просила отпустить Кирилла и Владимира Петровых под залог 5 млн руб., но суд ограничился домашним арестом.

Напомним, Кирилла и Владимира Петровых обвиняют в трех эпизодах особо крупного мошенничества с деньгами гособоронзаказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Первый связан со строительством завода СТП-ЛСП, соинвестором которого выступил «Ростех». По версии следствия, братья Петровы поставили на предприятие якобы новый шлифовальный станок за 33,7 млн руб., который на поверку оказался бывшим в употреблении. Второй и третий эпизоды связаны с поставками бэушных станков в войсковую часть №3533 (3,7 млн руб.) и ПАО «Нептун» (7,5 млн руб.). Защита утверждает, что ущерба в рамках этого дела быть не может, поскольку новый завод братья Петровы строили для себя, а использование старых станин не влияет на качество производимых станков.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «"Ростех" становится за станки».

Андрей Прах, Воронеж