Липецких станкостроителей отправили под домашний арест

Судья Тверского районного суда Москвы Анатолий Беляков по итогам повторного рассмотрения ходатайства следствия о продлении ареста липецким станкостроителям, братьям Владимиру и Кириллу Петровым принял решение освободить обоих из-под стражи и поместить под домашний арест до 4 октября. Об этом сообщил «Ъ-Черноземье» глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи. По его словам, следователь Кирилл Краснов вновь настаивал на продлении ареста братьям Петровым до 4 октября 2019 года. Адвокаты предпринимателей заявили ходатайство об изменении меры пресечения бизнесменам на залог в 5 млн руб. за каждого. Ранее 21 августа Московский городской суд отменил в апелляции решение о продлении ареста предпринимателям Петровым от 1 августа и направил дело в суд первой инстанции на повторное рассмотрение в новом составе.

Напомним, Кирилла Петрова и его брата Владимира обвиняют в трех эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Первый связан с проектом строительства нового предприятия — СТП-ЛСП, который был реализован с привлечением 338,1 млн руб. со стороны «Ростеха». По версии следствия, подконтрольная Петровым компания «Интермаш» поставила на строящийся завод некондиционный продольно-шлифовальный станок ЛШП-120600 за 33,7 млн руб. Второй и третий эпизоды касаются поставок бэушных станков в войсковую часть №3533 (3,7 млн руб.) и ПАО «Нептун» (7,5 млн руб.).

О перспективах липецкого предприятия — в материале ''Ъ-Черноземье'' «“Ростех” становится за станки».

Ирина Лобанова