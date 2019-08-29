Скворцова не исключила возвращения фризиума в аптеки

Минздрав может предложить производителю психотропного противосудорожного препарата фризиум компании Sanofi восстановить регистрацию в России, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. По ее словам, Минздрав не может самостоятельно инициировать регистрацию препарата, поскольку по законодательству заявление должен подавать производитель. Она также отметила, что юридически не прописана процедура восстановления утраченной регистрации.

«Мы можем, опираясь на сохранившиеся в архивах документы, сделать ускоренную процедуру восстановления, если согласится компания, потому что это очень маленькие объемы»,— сказала госпожа Скворцова (цитата по ТАСС). Она уточнила, в России примерно 2–3 тыс. детей, которым нужен фризиум.

Вероника Скворцова напомнила, что в случае отказа компании зарегистрировать препарат Минздрав готов организовать закупку 10 тыс. упаковок препарата.

Напомним, в России задержали несколько человек в связи с получением из-за границы посылок с лекарством фризиум, из-за того что препарат не зарегистрирован в России и не внесен в Государственный реестр лекарственных средств. После того как в Кремле выразили обеспокоенность ситуацией, полиция не стала возбуждать дело.

Как сообщал ранее “Ъ”, для ввоза психотропных препаратов разработаны поправки к закону об обращении лекарственных средств. Препараты намерены закупать по квоте, сформированной исходя из числа нуждающихся. При этом в детском хосписе «Дом с маяком» пожаловались на проблему с определением числа нуждающихся: данные хосписа не совпадают с данными региональных минздравов.

Подробнее читайте в материале “Ъ”.