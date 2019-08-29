Дело Ольги Гороховой вернулось на доследование

Краснодарский краевой суд 29 августа отменил приговор бывшей главе департамента СМИ администрации Кубани Ольге Гороховой, сообщает Юга.ру. Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в конце июля этого года Ленинский районный суд Краснодара признал бывшую чиновницу виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ). Ольгу Горохову осудили на полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Приговор суда в законную силу вступить не успел. Теперь же краевой суд отменил приговор нижестоящей инстанции в порядке ст. 237 УПК РФ (возвращение уголовного дела прокурору). Дело было передано в прокуратуру Западного округа Краснодара.

Елена Рыжкова