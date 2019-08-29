Huawei теряет в имидже и поставках

Компания Huawei потеряла лидерство на российском рынке смартфонов. Китайский производитель во втором квартале сократил поставки гаджетов на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти данные публикует аналитическая компания IDC. В начале года Huawei занимала первую строчку списка, но из-за торговой войны между США и Китаем начала уступать конкурентам. Из-за противостояния двух стран в смартфонах могут исчезнуть сервисы Google и операционная система Android. Весной американские власти заявили, что китайская корпорация угрожает национальной безопасности страны. Huawei выдали временную лицензию до ноября, после чего компания должна была уйти с рынка.

Для компании сокращение поставок в Россию на 15 % — ощутимые потери, объясняет IT-эксперт Александр Баулин: «Это заметное падение. Возможно, это связано даже не с опасениями клиентов, а с тем, что компания сама была вынуждена тормозить со своими инициативами и очень аккуратно проводить представление последних моделей, потому что они не знали, какова будет ситуация с Google. И сейчас она остается подвешенной так что 15% — это серьезно. Дальнейшая кривая продаж будет сильно зависеть от того, какое будет принято итоговое решение по возможности сотрудничества американских компаний с Huawei».

На отечественном рынке Huawei пытается сохранить клиентов, поэтому использует разные тактики. Например, совместно с оператором мобильной связи гарантирует вернуть деньги, если телефон перестанет поддерживать сервисы на платформе Android. Тем не менее, у компании не так много возможностей, чтобы удержать потребителя, полагает аналитик агентства TelecomDaily Илья Шатилин. Даже презентации новых продуктов из-за неопределенного положения Huawei не вызовут большого отклика. «Они постараются продемонстрировать, что у них все хорошо с Android, потому что новая собственная операционка — как кот в мешке. Она никому неизвестна, никто ее толком не видел, не пользовался. В Huawei довольно сложная ситуация, им нужно запускать интересные продукты по привлекательным ценам, с точки зрения пиара сглаживать опасения покупателей»,— заявил Шатилин.

Другой выход для китайской компании — создать собственную платформу, независимую от американских разработок. Huawei уже представил свою альтернативу Android — это операционная система Harmony. Не многие пользователи в России готовы будут отказаться от сервисов Google в пользу неизвестной им платформы, уверен руководитель агентства Content-Review Сергей Половников: «Если у Huawei не будет сервисов Google, смартфоны станут очень нишевым продуктом. Насколько мне известно, они ведут переговоры с компанией “Яндекс” для того, чтобы воспользоваться экосистемой его сервисов и интегрировать их с Harmony OS. Но мы все прекрасно помним, в какую глубину лужи сел “Яндекс” со своим смартфоном, когда они его продали считанные тысячи единиц, и это еще там есть сервисы Google. А если их не будет, то такой смартфон вряд ли кому-то нужен».

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В Европе снижение поставок компании Huawei оказалось даже больше чем в России и составило 22%. В китайской корпорации ожидают, что потери от введенных США торговых ограничений составят более $10 млрд.

Анна Пестерева