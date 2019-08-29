ФК «Тамбов» продал своего защитника в ЦСКА за €405 тысяч

Защитник футбольного клуба «Тамбов» Седрик Гогуа продолжит карьеру в столичном ПФК ЦСКА. Как сообщается на официальном сайте тамбовского клуба, сегодня футболист успешно прошел медицинское освидетельствование и подписал контракт с «армейцами» на четыре года. «Сумма трансфера составила 30 млн руб. (около €405 тыс.). Кроме того, за «Тамбовом» закрепляется 25-процентная трансферная компенсация, в случае последующего перехода игрока в третий клуб на постоянной основе»,- уточнили в ФК. В нем также напомнили, что Седрик Гогуа дебютировал за «Тамбов» в третьем туре текущего сезона РПЛ в матче против московского «Спартака» (2:0). В этой игре защитник из Кот-д’Ивуара отметился победным голом и был признан лучшим игроком встречи. Всего за команду из Тамбова он провел пять игр и забил два мяча.

По данным ресурса Transfermarkt, в «Тамбов» 25-летний Седрик Гогуа перешел за €200 тыс. из латвийского клуба «Даугавпилс». За ЦСКА футболист будет выступать под номером 27.

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Андрей Цветков