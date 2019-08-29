ЦБ: инфляционные ожидания населения в августе снизились до 9,1%

Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев населением инфляции снизилась в августе до 9,1% (-0,3 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем), вернувшись к минимальному значению с июня 2018 года, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России (.pdf). Согласно опросу, в августе медианная оценка наблюдаемой населением инфляции за последние 12 месяцев практически не изменилась (10% после 9,9% месяцем ранее).

Ее уровень находится в узком интервале (9,9–10,6%) с июня прошлого года. Ожидаемая инфляция все еще выше, чем в первой половине 2018 года.

Вторая неделя августа впервые продемонстрировала снижение цен, с начала месяца индекс потребительских цен (ИПЦ) сократился на 0,1%. Пока нет гарантии на дефляцию даже в масштабах одного месяца, хотя это и весьма вероятно — внутри месяца динамика ИПЦ пока лучше, чем год назад, хотя дефляция существенно слабее, чем в августе 2017 года.

До этого Банк России в нескольких публикациях обосновал причины снижения прогнозов по инфляции до 4,2–4,7% по итогам года. Ранее глава Минэкономики Максим Орешкин предположил, что даже этот прогноз завышен. Это должно означать необходимость большего, чем ожидается, снижения ключевой ставки и общего удешевления кредита.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Ценам не верят в кредит».