«Локомотив» и «Зенит» узнали соперников по Лиге чемпионов

Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20, которая состоялась в Монако.

Группа A: ПСЖ (Франция), «Реал» (Испания), «Брюгге» (Бельгия), «Галатасарай» (Турция);

ПСЖ (Франция), «Реал» (Испания), «Брюгге» (Бельгия), «Галатасарай» (Турция); Группа B: «Бавария» (Германия), «Тоттенхем» (Англия), «Олимпиакос» (Греция), «Црвена Звезда» (Сербия);

«Бавария» (Германия), «Тоттенхем» (Англия), «Олимпиакос» (Греция), «Црвена Звезда» (Сербия); Группа C: «Манчестер Сити» (Англия), «Шахтер» (Украина), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Аталанта» (Италия);

«Манчестер Сити» (Англия), «Шахтер» (Украина), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Аталанта» (Италия); Группа D: «Ювентус» (Италия), «Атлетико» (Испания), «Байер» (Германия), «Локомотив» (Россия) ;

«Ювентус» (Италия), «Атлетико» (Испания), «Байер» (Германия), ; Группа E: «Ливерпуль» (Англия), «Наполи» (Италия), «Зальцбург» (Австрия), «Генк» (Бельгия);

«Ливерпуль» (Англия), «Наполи» (Италия), «Зальцбург» (Австрия), «Генк» (Бельгия); Группа F: «Барселона», «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Интер» (Италия), «Славия» (Чехия);

«Барселона», «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Интер» (Италия), «Славия» (Чехия); Группа G: «Зенит» (Россия) , «Бенфика» (Португалия), «Лион» (Франция), «РБ Лейпциг» (Германия);

, «Бенфика» (Португалия), «Лион» (Франция), «РБ Лейпциг» (Германия); Группа H: «Челси» (Англия), «Аякс» (Голландия), «Валенсия» (Испания), «Лилль» (Франция).

Матчи группового этапа Лиги чемпионов пройдут с 17 сентября по 11 декабря. По две лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала, которая начнется 18 февраля 2020 года. Финал турнира состоится 30 мая на олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле.