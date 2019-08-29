КВЗ поставит якутским «Полярным авиалиниям» семь вертолетов «Ансат»

Материнская компания Казанского вертолетного завода (КВЗ) – «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») заключила контракт с региональным авиаперевозчиком Республики Саха (Якутия) «Полярные авиалинии» на поставку семи «Ансатов» с 2021 года. Договор был подписан на авиакосмическом салоне МАКС-2019 в Жуковском 29 августа.

КВЗ является разработчиком и производителем «Ансатов». Инвестиции в разработку и освоение производства «Ансата», по данным КВЗ, составили около $80 млн.

Три из семи вертолетов будут оборудованы медицинскими модулями, остальные также должны быть способны нести такие модули, сообщает холдинг. Машины закупаются как для пассажирских внутрирайонных рейсов, так и для санитарной авиации, спасения людей, патрулирования, ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров.

Вертолеты будут представлять собой модернизированную версию, пригодную для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. Она, как поясняет холдинг, подразумевает безангарное хранение, увеличенную дальность полета, наличие противооблединительной системы и возможность выполнения полетов по приборам.

Ранее КВЗ успешно провел в Якутии испытания по эксплуатации вертолетов «Ансат» в условиях низких температур.

«Полярные авиалинии» летают по 163 направлениям в регионе. Почти половину авиапарка компании, насчитывающего 64 воздушных судна, составляют вертолеты Ми-8/Ми-8МТВ-1. В частности, в 2017- 2018 годы она приобрела пять вертолетов Ми-8МТВ-1.

Максимальная взлетная масса «Ансата» составляет 3,6 тонны, ее коммерческая нагрузка — 1,3 тонны, скорость — около 240 км/час, дальность полета при полной заправке — 520 км, высота — 5,5-6 тыс. м. Первый полет «Ансата» состоялся в 1999 году и через 15 лет, в декабре 2014 года, КВЗ начал продавать пассажирские «Ансаты» авиаперевозчикам.

Как сообщал "Ъ-Казань", КВЗ за год сократил 10% работников в связи с недостатком заказов.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"