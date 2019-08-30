На бывший центр кузовного ремонта «УралАвтоИмпорта» нашелся покупатель

Арбитражный управляющий ООО «Скай Моторс» (бывший дилер Hyundai) опубликовал протокол подведения итогов торгов по реализации одноэтажного здание автотехцентра с антресольным этажом площадью 1,9 тыс. кв. м, а также права аренды земельного участка на ул. Лядовской, 175.

Единственным участником торгов стало ООО «Комплексные решения», зарегистрированное в Орджоникидзевском районе Перми. Общество предложило за объект 22,8 млн руб.

Напомним, «Скай Моторс» входило в холдинг «УралАвтоИмпорт», являвшийся крупнейшим мультибрендовым автодилером до объявления о банкротстве. На ул. Лядовской, 175 располагался центр кузовного ремонта холдинга.