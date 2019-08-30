Строить и жить помогает

Региональный минстрой выступил с новацией для ускорения расселения аварийного жилья. Ведомство предложило застройщикам самостоятельно возводить социальное жилье по нормативам федерального минстроя, которое в дальнейшем будут выкупать власти. Строители осторожно отнеслись к данной инициативе, тогда как общественники уверены, что это искоренит практику переселения людей из аварийного в жилье такого же низкого качества.

В рамках Общественного совета при минстрое края чиновники презентовали критерии к возводимому в регионе социальному жилью для переселения граждан из аварийных и ветхих домов.

Согласно докладу первого замминистра Константина Захарова, потребность Перми в новом строительстве только в 2020–2022 годах в рамках программы по переселению составляет 14,9 тыс. кв. м. Кроме того, требуется 7,1 тыс. кв. м для детей-сирот.

Высокие потребности в новом жилье отмечены также в Губахе, Кунгуре, Краснокамске, Осинском, Оханском, Чайковском, Соликамском городских округах, а также Бардинском, Большесосновском, Верещагинском, Кунгурском и Красновишерском муниципальных районах. В этих территориях требуется 46,7 тыс. кв. м нового жилья для переселения из аварийных домов и 17 тыс. кв. м для детей-сирот.

В целом, согласно данным минстроя, в регионе насчитывается 713 тыс. кв. м аварийного жилья, из них почти 500 тыс. необходимо расселить в рамках национального проекта до 2025 года. В 2019–2021 годах регион будет располагать 9,7 млрд руб. на расселение. Ожидается, что на эти деньги удастся расселить 224 тыс. кв. м.

По данным минстроя, сейчас 63% жителей расселяемых домов пользуются механизмом получения денежной выплаты, на которую самостоятельно приобретают жилье на вторичном рынке. Сейчас этот способ исполнения программы по расселению осложнился ввиду новых требований минстроя РФ. Среди них: наличие положительного заключения экспертизы по проекту, класс энергоэффективности (В), подключение к сетям, внутридомовые инженерные системы, благоустроенная территория с игровой площадкой, отделка помещений, включая сантехнику. Таким образом, людей нельзя расселять в деревянные дома или, например, в дом, рядом с которым нет детской площадки.

Краевые власти рассчитывают, что социальное жилье будут больше возводить застройщики. На федеральном уровне утверждены требования к типовым проектам домов: стены должны быть из кирпича или блоков, железобетонных панелей, монолитного каркаса, перекрытия и фундаменты — из сборных и монолитных конструкций. По расчетам регионального минстроя, компании, согласившиеся возвести социальное жилье, должны передать квартиры администрациям муниципальных образований уже в марте 2021 года.

Земельные участки для строительства будут выделяться муниципалитетами, и выставляться на торги. Также земельный участок для социального жилья может быть сформирован на месте снесенного аварийного дома. В целом в 2020–2021 годах региональный минстрой рассчитывает, что уже 42% социальной жилплощади будет приобретаться у застройщиков. При этом чиновники уверяют, что у граждан останется выбор между первичным и вторичным жильем.

Председатель Пермской краевой организации профсоюза строителей Григорий Алексеев негативно относится к данной инициативе, так как, по его мнению, власти таким образом переносят ответственность на застройщиков. «Сегодняшнее положение дел в строительной отрасли — наихудшее за последние много лет. Мы работаем с меньшими объемами. Строительные компании еле сводят концы с концами. Возводя социальные объекты за счет застройщиков, мы их раздеваем. Это решение несправедливо. Даже более богатые отрасли и компании, с большими соцпакетами, не выкладывают свои деньги на обеспечение работников жильем»,— заключил эксперт.

Член регионального штаба ОНФ в Пермском крае и Общественного совета при краевом минстрое Игорь Лобанов считает, что данная инициатива позволит повысить уровень исполнения нацпроекта. Однако к оценке реализации программы, по его мнению, нужно подключиться и общественным организациям. «Первые выводы о реализации программы можно будет сделать уже в начале 2020 года. Я предложил ввести представителей общественности в состав комиссий, которые будут принимать жилье, предназначенное для граждан, переселяемых из ветхих и аварийных домов, а также для детей-сирот. К этой работе мы намерены привлечь активистов ОНФ в территориях. Предложение принято. Надеюсь, совместными усилиями мы добьемся, чтобы жилье было качественным, и людям больше не придется переезжать из одного ветхого жилья в другое»,— пояснил Игорь Лобанов.

Юлия Сырова