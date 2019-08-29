Гендиректором Фонда защиты прав дольщиков стал экс-глава управления президента по приграничному сотрудничеству

Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Александра Плутника от должности генерального директора Фонда защиты прав граждан—участников долевого строительства. На его место назначен Олег Говорун. Ранее он занимал должность начальника управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия. Распоряжения об увольнении и о назначении опубликованы на официальном портале правовой информации.

Полномочия господина Плутника прекратили досрочно «по его просьбе», отмечается в документе. Олег Говорун назначен на должность на три года.

Деятельность Фонда по защите прав дольщиков курирует ДОМ.РФ (до 2018 года — Агентство ипотечного жилищного кредитования).

Александр Плутник стал гендиректором фонда в октябре 2017 года, при этом он оставался директором АИЖК. Сейчас он также указан гендиректором ДОМ.РФ. Олег Говорун с 27 мая работал заместителем гендиректора компании.

Ранее господин Говорун в течение пяти лет возглавлял управление президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия. До этого он занимал должности министра регионального развития, полпреда Центрального федерального округа. В разные периоды он возглавлял управление президента РФ по внутренней политике и управление администрации президента по приграничному сотрудничеству.

«Олег Говорун не так давно присоединился к команде Александра Плутника. Имея серьезный опыт работы с регионами, он с самого начала сфокусировался на работе по решению проблем дольщиков. Уверен, Александр Плутник как куратор фонда и глава ДОМ.РФ, Олег Говорун как его заместитель и новый глава фонда продолжат выступать единой командой и активно решать существующие проблемы, чтобы люди получали обещанное жилье. Я рассматриваю это событие как несомненное усиление команды группы ДОМ.РФ, которое позволит развивать такое важное направление как защита прав дольщиков»,— прокомментировал глава ВЭБ.РФ (курирует деятельность ДОМ.РФ, РЭЦ, корпорацию МСП) Игорь Шувалов.

О причинах ухода Олега Говоруна из администрации президента читайте в материале “Ъ” «Олег Говорун ушел из администрации президента».

Подробнее о работе Олега Говоруна — в материале “Ъ” «У приграничного сотрудничества меняется руководитель».