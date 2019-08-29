Представители УрФУ победили в мировом чемпионате WorldSkills

Студенты института новых материалов и технологий Уральского федерального университета (УрФУ) Елизавета Мосейчук и Андрей Васильев победили в компетенции «Роботизированная сварка» направления Future Skills мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills. Как рассказали в пресс-службе вуза, конкурсное задание предполагало разработку креативного часового механизма заданного диаметра, моделирование «цифрового двойника» для технологического процесса и создание программного обеспечения для производства разработки на реальном оборудовании. Уральцы смогли создать готовое изделие с высоким качеством и минимальными отклонениями.

45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills прошел в Казани с 22 по 27 августа. В нем участвовало более 1,3 тыс. конкурсантов из 63 стран и регионов, которые соревновались в 56 компетенциях. Future Skills — соревнования по перспективным профессиям, направленные на опережающую подготовку кадров для высокотехнологичного производства в условиях трансформирующейся экономики. В 2019 году впервые включены в основную программу WorldSkills.

Также три представителя УрФУ — Андрей Самсонов, Тимофей Кормин и Денис Денисов — участвовали в компетенции «Цифровое производство». «Победа подтверждает высокий уровень подготовки студентов Уральского федерального университета в области промышленной автоматизации. Профессиональные компетенции помогает воспитывать научно-образовательный центр Fanuc на базе университета и система проектного обучения», — отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров. По его словам, успех на мировом чемпионате подтверждает готовность университета как платформы для межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня на Урале.

Подробнее о создании на Урале межрегионального научно-образовательного центра — в материале «Наука объединила регионы»