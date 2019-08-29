ВЭБ выделит на газовый проект в Усть-Луге до 111 млрд рублей в течение года

ВЭБ.РФ профинансирует комплекс в Усть-Луге на сумму до 111 млрд руб., заявил председатель ВЭБа Игорь Шувалов. «Проект Усть-Луга — на этом этапе, первоначальном этапе ВЭБ является единственным кредитором»,— сказал он по итогам заседания набсовета ВЭБ.РФ (цитата по ТАСС).

«Наше финансирование не единственное, мы финансируем вместе с "Газпромом", инициатор проекта — "Газпром"»,— сказал господин Шувалов. «И лимит нашего участия — до 111 млрд руб. на один год»,— сообщил он.

Стоимость работ по созданию интегрированного завода «Газпрома» по сжижению газа и выделению этана в Усть-Луге составит 900 млрд руб., говорил в июне глава компании Алексей Миллер. В начале апреля стоимость проекта оценивалась «Газпромом» в сумму более 700 млрд руб.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Балтийский мегапроект профинансируют госденьгами».