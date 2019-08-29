Кандидатура Наталии Полуяновой предложена на пост спикера Белгородской областной думы

Белгородские единороссы большинством голосов предложили кандидатуру секретаря регионального отделения партии, первого заместителя председателя облдумы Наталии Полуяновой на пост спикера регионального парламента. Как сообщили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе реготделения партии, теперь кандидатуру госпожи Полуяновой рассмотрят на заседании фракции «Единой России» в облдуме для дальнейшего выдвижения на должность председателя. Внеочередные выборы председателя назначены на 12 сентября.

Напомним, в 2018 году депутаты Белгородской облдумы открытым голосованием единогласно избрали руководителя местного реготделения «Единой России» Наталию Полуянову первым вице-спикером регионального законодательного органа. Госпожа Полуянова вошла в четверку единороссов, получивших все четыре места на довыборах в облдуму 9 сентября прошлого года. В региональный парламент, напомним, также попали Валентина Горбач, Елена Романенко и Александр Шумейко.

О том, зачем Наталия Полуянова захотела вернуться в облдуму, читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «Депутатам могут довыбрать спикера».

Ирина Лобанова