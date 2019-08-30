Агитатор строгого режима

В Новосибирске завершился суд над предполагаемым пропагандистом запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) гражданином Таджикистана Юсуфом Нозимджони. Свою аудиторию он нашел в исправительной колонии строгого режима, где отбывал срок. По версии следствия, распространитель радикальных идей агитировал сокамерников вступать в ряды ИГ и после освобождения отправляться в Сирию. Кроме того, он призывал устраивать теракты в отделах полиции. Судебная коллегия приговорила его к четырем годам и одному месяцу лишения свободы. С обвинением Юсуф Нозимджони не согласился.

В Новосибирске суд рассмотрел дело предполагаемого агитатора ИГ 25-летнего Юсуфа Нозимджони. В октябре 2015 года Люблинский райсуд Москвы приговорил его к четырем годам заключения за кражу. Отбывать срок его отправили в ИК-2 строгого режима, расположенную на окраине Новосибирска. Заключенные этой колонии заняты в основном на швейном производстве. В исправительном учреждении работают средняя школа, профтех­училище. Администрация ИК устраивает для подопечных концерты художественной самодеятельности и театрализованные постановки.

8 августа 2018 года Юсуфа Нозимджони водворили на пять суток в штрафной изолятор (ШИЗО). Причиной для взыскания стало курение в неположенном месте и отказ выходить на утреннюю зарядку. Вместе с ним в одной камере ШИЗО находились еще четверо осужденных. Ключевой темой, к которой сводились почти все их беседы, являлась война в Сирии, развязанная ИГ. Как указывается в материалах расследования, Нозимджони с восхищением рассказывал о террористической группировке, иначе как «богоугодным делом» ее деятельность не называл. Согласно показаниям сокамерников, молодой человек якобы говорил, что только в ИГ находятся истинные мусульмане, которые с оружием в руках отстаивают свободу. Заключенным агитатор предложил после освобождения отправиться в Сирию, рассказывал о маршрутах, ведущих в лагерь боевиков.

Пропагандист уверял, что альтернативой поездки в Сирию могла бы стать «работа» в интересах ИГ из России. Например, пополнять кассу боевиков за счет разбойных нападений или устраивать взрывы полицейских участков. Необходимость убийства силовиков он объяснял тем, что они заставляют мусульман подчиняться «законам государства, а не законам шариата».

Об этой агитации стало известно сотрудникам ФСБ. Оперативники установили в камере ШИЗО «жучки», после чего слова подозреваемого стали записываться. Как указывается в заключении эксперта, «в высказываниях Нозимджони содержатся публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, в речи обвиняемого имеются лингвистические признаки оказания психологического воздействия на слушателя». Следственный отдел управления ФСБ предъявил агитатору обвинение по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности, оправдание терроризма).

В августе расследование уголовного дела было завершено. Рассматривалось оно Дальневосточным окружным военсудом на выездном заседании в Новосибирске. С выдвинутыми против себя обвинениями Юсуф Нозимджони не согласился. Сокамерников, давших на него показания, он просил проверить на детекторе лжи. В четверг ему вынесли приговор. С учетом неотбытого первого срока он отсидит еще четыре года и один месяц.

Константин Воронов