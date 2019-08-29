В течение пяти лет на Ямале переселят из аварийных квартир 38 тыс. человек

В ближайшие пять лет власти Ямало-Ненецкого автономного округа намерены переселить 38 тыс. человек из аварийного жилья в новые квартиры. Об этом объявил губернатор Дмитрий Артюхов на своей странице в Instagram.

Сегодня глава региона вместе с полпредом президента в УрФО Николаем Цукановым посетили три аварийных дома в Салехарде — №12, 14 и 16 на ул. Мира. По итогам обхода господин Артюхов отметил, что «ситуация действительно критическая». «Стены — в трещинах, потолок осыпается, в квартирах холодно»,— рассказал он. По его словам, до конца сентября жильцам в качестве временной меры предоставят квартиры в маневренном фонде. Свое капитальное жилье у них появится до конца декабря, добавил губернатор.

Как ранее писал “Ъ-Урал”, недавно Дмитрий Артюхов во время своего автопробега по округу встречался с застройщиками. Тогда он обращал внимание на отсутствие в регионе рынка первичного жилья, а также анонсировал появление новой очереди для переселения ямальцев на юг Тюменской области из ветхого и аварийного жилфонда «без ущерба для финансирования базовой программы».