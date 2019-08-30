Клетка, накладные карманы и плиссе

Наступающий сезон полон контрастов, простирающихся от элегантности хичкоковских героинь до мятежного духа панков. Но что бы дизайнеры ни показали на подиумах, у всех коллекций есть общий знаменатель. Все они про сегодняшнюю женщину и многообразие ее проявлений.

Клетка клана

Anna Sui осень-зима 2019/20 Christian Dior осень-зима 2019/20 Burberry осень-зима 2019/20, Gucci осень-зима 2019/20

Клетку в этом сезоне можно увидеть везде и самую разную: мелкую, крупную, тартан, гленчек, аргайл и виши. С одной стороны, это связано с нашествием 1970-х, а с другой, сезон начала школьных занятий всегда ассоциируется с клеткой, пледами и уютом. Burberry поверх своей классической клетки нанесли надписи в духе граффити — немного бунтарства не помешает, а Prabal Gurung скрестили клетку с кружевом.





Полные карманы

Prada осень-зима 2019/20 Hermes осень-зима 2019/20 Max Mara осень-зима 2019/20

Дизайнеры снабдили пиджаки, блейзеры, комбинезоны накладными карманами такой вместительности, что в пору забыть о сумке или кошельке. Держи все под рукой, похоже, таков девиз современной женщины. Этот тренд пришел из вселенной специализированной одежды и выглядит как логическое продолжение усиления феминистского движения. Униформа специальностей, к которым долгое время у женщин не было доступа (механик, пилот, конструктор), демонстрирует, что сегодня они могут освоить любую профессию без поправок на гендер.





Кейп-ин-таун

Marc Jacobs осень-зима 2019/20 Chanel осень-зима 2019/20 Celine by Hedi Slimane осень-зима 2019/20, Valentino осень-зима 2019/20, Marc Jacobs осень-зима 2019/20

Кейп — самый стильный вариант верхней одежды нынешней осенью. Будучи элементом костюма знаменитых шпионов, супергероев, фей и принцесс, кейп придаст загадочности и романтики любому образу. Chanel предлагают сочетать его с летящими блузками в викторианском стиле с кружевными манжетами. Marc Jacobs сделал нарочито объемные кейпы, «базовую же комплектацию» можно найти у Celine.





Плиссе

Gucci осень-зима 2019/20, Roberto Cavalli осень-зима 2019/20 Roberto Cavalli осень-зима 2019/20 Christian Dior осень-зима 2019/20

Этот тренд — следствие господства 1970-х. По сравнению с летними нарядами складки стали плотнее и изобретательнее. Вполне возможно, чтобы следовать этому тренду, вам не нужно покупать новую одежду. Вероятнее всего, в глубине шкафа у любой женщины окажется плиссированная юбка, готовая снова выйти на свет.





Код: костюм

Alexander McQueen осень-зима 2019/20, Roberto Cavalli осень-зима 2019/20 Gucci осень-зима 2019/20, Balenciaga осень-зима 2019/20

Костюм по-прежнему господствует на подиумах, только теперь дизайнеры фактически говорят, что профессиональная одежда может быть удобной и свободной. Это касается и вечерних костюмов. Общий сдвиг в сторону минималистской, утилитарной и гендерно размытой одежды повлек за собой и расслабленный стиль. Широкие брюки и объемные пиджаки предлагается носить с водолазками, темными или светлыми — тут уж кому как нравится.





Елена Кравцун