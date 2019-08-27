1970-е, «дикие» принты, кожа и панк

Определяющим десятилетием этого сезона стали 1970-е. Как следствие, в моде высокие сапоги, анималистичные принты — от питона до леопарда, панк-эстетика и кожа.



Новое — хорошо забытое старое: 1970-е

Мода 1970-х охватывала множество жанров и стилей. Творчество и самовыражение стали определять почти все аспекты жизни — тут не обошлось без влияния движения хиппи, ключевого для этого времени. Да и авиабилеты в эту декаду подешевели настолько, что теперь можно было добраться на край света — отсюда рост популярности этнической одежды и украшений. Традиционные ремесла — вязание, плетение, пэтчворк, роспись тканей — переживают ренессанс. В то же время свое развитие получил рынок готовой одежды: комплекты из джерси, костюмы, платья с запахом стали униформой для работающей женщины.

Это десятилетие породило множество тенденций, которые продолжают влиять на моду и сегодня. Наряду с узнаваемыми стилями диско и хиппи той эпохи свое становление получили: бохо-шик, панк (да-да, именно в это время стартовала карьера Sex Pistols), глэм-рок, фолк и этника, сафари и милитари (отсюда тренд и на накладные карманы), а также спорт-шик (заря эры аэробики!). Иконами стиля той поры были Шер и Дебби Харри, Фэрра Фосетт и Бьянка Джаггер. Деним, замша, яркие принты, акцент на талии, водолазки, комбинезоны — приметы той поры.

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Мы купили зоопарк: анималистичные принты

Столь бурное нашествие «диких» принтов на подиумы — продолжение влияния 1970-х. Именно тогда анимализм окончательно захватил гардеробы по обе стороны океана. Платья, леггинсы и различные аксессуары с животными принтами продолжили носить и в следующем десятилетии, добавив к ним яркий цвет. Натуральные оттенки (например, классический черно-белый для зебры или коричневый для питона) превратились во множество вариций самых смелых цветов: от темно-розового до ярко-желтого, от зеленого до синего.

«Леопард» позиций не сдает, но в этом сезоне ставку лучше сделать на более изобретательные варианты животного принта. Зебра, тигр, жираф, бабочки, питон, кобра — собрать зоопарк в своем гардеробе не составит труда. Вещь с анималистичным принтом, будь то пальто, юбка, обувь или даже аксессуар для волос, может придать силу любому образу. Если раньше стилисты не советовали сочетать в одном наряде разные анималистичные принты, то сегодня умелое наслоение «зебры» на «мелкий цветочек», «леопарда» на «питона» только приветствуется. Для самых смелых — одеться в животный принт с головы до пят, легализовав свои самые дикие желания.

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Кожаное все

Этой осенью кожа на коже и кожей погоняет: теперь из этого материала создают не только косухи, а вообще все: от платьев и брюк до рубашек, топов и юбок. Кожа предстает во множестве форм и в различных цветах, искусственная и натуральная. Кейт Мосс в обтягивающих кожаных штанах в обнимку с Питом Доэрти больше не ориентир: в 2019 году речь идет о свободных силуэтах. Психологически комфортнее будет начать воплощать этот тренд в жизнь с юбки миди. Да и носить ее можно круглый год: зимой — с короткими свитерами, весной — с легким трикотажем, а когда шкала термометра взлетит вверх — с базовыми футболками и сандалиями на низком ходу.

Tod's осень-зима 2019/20 Tod's осень-зима 2019/20 Zimmermann осень-зима 2019/20 Versace pre-fall 2019, Zimmermann осень-зима 2019/20 Roberto Cavalli осень-зима 2019/20, Gucci осень-зима 2019/20





Сапоги-скороходы

Самая важная обувь холодного сезона, сапоги, взмыли вверх и подобрались максимально близко к бедру. Их носят поверх джинсов или леггинсов, самые смелые заправляют в них брюки, классический же вариант — под юбку-миди с разрезом или платье с графическим принтом.

Y/Project осень-зима 2019/20 Jacquemus осень-зима 2019/20 Roberto Cavalli осень-зима 2019/20 Tod's осень-зима 2019/20, Gucci осень-зима 2019/20, Versace pre-fall 2019





Punk`s not dead

У моды с панком давняя история любви. В той или иной степени эта эстетика всегда присутствует на подиумах. В нынешнем сезоне интересная реинкарнация панка была замечена на показах Gucci и Balmain. У последних металлические шипы покрывали не только куртки, но и туфли, сумки, брюки и даже дождевики. Сочетать это следует, конечно же, с максимально грубыми ботинками, чтобы в мятежности духа обладательницы не было ни тени сомнения.

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Елена Кравцун