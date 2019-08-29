Кассация подтвердила правоту «Воронежпищепродукта» в споре за 357 гектаров

Арбитражный суд Центрального округа отклонил кассационную жалобу территориального управления Росимущества по Воронежской области на решения арбитражного суда региона и Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда, обязавших ведомство заключить договор купли-продажи 357 га в Левобережном районе города с ООО «Воронежпищепродукт». Как следует из документов суда, решение первой инстанции оставлено без изменений. Сумма сделки составила 3,5 млн руб. «Воронежпищепродукт» Александра Чурсина, напомним, занимается продажей земли местным девелоперам. Как следует из документов суда, истец арендовал федеральные земли сельхозназначения на улице Ильюшина с 2008 года и еще в 2016-м направил заявление в Росимущество о намерении выкупить весь участок без проведения торгов по цене - не более 15% от кадастровой стоимости. Такие условия предусматриваются действующим законодательством: сельхозземли в границах населенного пункта в случае их использования по истечении трех лет аренды можно выкупить с упомянутым дисконтом. Ранее собеседник “Ъ-Черноземье”, близкий к Росимуществу, отмечал, что ведомство пройдет всю цепочку обжалования, однако шансы на удачный исход «практически равны нулю».

Подробнее о споре — в материале “Ъ-Черноземье” «Земля теряет цену».

Ирина Лобанова