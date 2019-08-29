В Петербурге завершен капитальный ремонт набережной Ждановки

В Петроградском районе Петербурга завершен капитальный ремонт стенки Ждановской набережной на участке от Малого проспекта П.С. до Ждановского моста напротив дома №7. Работы по заказу СПб ГБУ «Мостотрест» выполнила компания ЗАО «Пилон», сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

В ходе работ на объекте полностью заменили конструкции стенки набережной, усилили свайное основание и соорудили новый ростверк. Кроме этого, на набережной установили новые навесные блоки с гранитной облицовкой, отреставрировали гранитные тумбы, карнизные камни и металлические элементы перильного ограждения, выполнили переустройство инженерных сетей и уложили новый асфальтобетон.

В настоящий момент на Ждановской набережной снято ограничение движения в направлении от Офицерского переулка до Малого проспекта П.С., а также открыт проход пешеходов по тротуару.