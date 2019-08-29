Минтруд предложил увеличить штрафы за ущемление прав инвалидов

Минтруд РФ предложил увеличить размеры штрафов за несоблюдение прав людей с инвалидностью при трудоустройстве и создании доступной среды, сообщили в пресс-службе министерства. За неисполнение обязанности по созданию или выделению рабочих мест для людей с инвалидностью на должностных лиц предлагается накладывать штраф до 10–20 тыс. руб. За неисполнение требований по обеспечению доступности для людей с инвалидностью объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры сумму штрафа предлагается увеличить для должностных лиц до 10–35 тыс. руб., для юридических лиц — до 100–150 тыс. руб.

«Существующие размеры штрафов в пределах 1–10 тыс. руб., налагаемых на должностных лиц, и 20–100 тыс. руб.— на юридических лиц, признаны комитетом по правам инвалидов неэффективными. Такие мягкие санкции фактически подталкивают некоторых недобросовестных собственников объектов продолжать практику несоблюдения прав инвалидов на доступную среду»,— говорится в сообщении.

Сумму штрафов в Минтруде предлагают скорректировать по результатам общественного обсуждения. Отметим, что, согласно опросу ВЦИОМа, жители России считают основной проблемой инвалидов трудности с перемещением по городу, тогда как сами инвалиды в первую очередь жалуются на недостаточное лекарственное обеспечение.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Инвалидам лекарств не хватает больше, чем пандусов».