Школьные линейки меняют формат

Московские школы отказываются от традиционных линеек 1 сентября. Некоторые учебные заведения в этом году решили не проводить торжества в День знаний. Об этом “Ъ FM” рассказали родители учеников. Ранее СМИ сообщали о том, что с рекомендацией отказаться от линеек выступил замглавы департамента образования Москвы Владимир Раздин. Это якобы было связано с «вопросами безопасности». Правда, позднее сообщение с его заявлением было удалено, а источник “Ъ” в столичном департаменте региональной безопасности пояснял, что цитата была истолкована неверно, и линейки никто не запрещал.

Но родители учеников в некоторых школах подтвердили, что формат празднования 1 сентября в этот раз действительно поменяли.

«Линейки в традиционном формате 2 сентября не будет. Нам сказали, что мы просто приводим детей в школу, там их встречают классные руководители, и они идут в класс. Примерно в 10 часов пятиклассников уже без родителей соберут в актовом зале, где будет торжественное приветствие директора. В прошлом году линейка была традиционной, все ученики собирались перед школой со своими классными руководителями, было торжественное построение, приветствие директора, дети выступали, читали стихи — было масштабное мероприятие». «28 августа выложили информацию, что линейка пройдет в 10 часов, после чего будет один урок. Мой сын идет в первый класс, поэтому занятие, скорее всего, продлится 30 мин, после чего его нужно будет забирать в 12.00, из чего я делаю вывод, что линейку сократили не очень сильно». «Наших детей лишили праздника, сказали, что никакой линейки не будет: они просто сфотографируются и пойдут на семь уроков. Это полное безобразие. Всегда на весь район Крылатское играла музыка, дети шли счастливые и довольные, учеба начиналась с радости, теперь же один негатив. Сказали, что классы сфотографируют для отчетности и все. Создается просто видимость».

В департаменте образования Москвы напомнили “Ъ”, что 1 сентября выпадает на воскресенье, и школьники могут отметить День знаний на международном форуме «Город образования» на ВДНХ. Между тем в ведомстве не ответили, направлял ли департамент в школы Москвы рекомендации не проводить линейки 2 сентября. Изменение формата линеек или их отмена не связаны с требованиями безопасности, считает учитель высшей категории, бывший сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Леонид Перлов:

«Идея принадлежит людям, которые, по всей вероятности, вообще никогда не были на подобных школьных мероприятиях. К безопасности это никакого отношения не имеет, если мы, конечно, не говорим о празднике “Город образования” на ВДНХ. Там, по сравнению с закрытым огороженным школьным двором под наблюдением родителей, старших товарищей и педагогов, все сложнее. В прошлом году я был на этом мероприятии — это чудовищно, там невероятное количество людей, следить за детьми в принципе невозможно. Так что там, особенно малышам, действительно угрожает опасность. 1 сентября — это праздник и для маленьких, и для взрослых. Здесь есть очень важный психологический момент — дети после более двух месяцев отсутствия в школе встречаются не только друг с другом, но и с учителями. Если безопасность — это универсальный и единственный аргумент, то он к этому решению не применим».

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Некоторые родители отмечают: им пояснили, что линейки отменяют из-за подготовки школ к выборам в Мосгордуму. Хотя изменение привычного формата у некоторых семей вызвало одобрение. Так, некоторые родители пишут в соцсетях, что линейка себя изжила и давно не нужна.

Ольга Сергиенко