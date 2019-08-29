Новые ОФЗ-н будут продавать четыре банка с 2 сентября

Минфин России 2 сентября выпустит народные облигации федерального займа (ОФЗ-н) по новым правилам объемом 15 млрд руб. Их продажа будет осуществляться через четыре банка-агента, сообщил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак.
«ОФЗ-н нового формата будут предлагаться гражданам через большее число отделений банков-агентов: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Почта-банк»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).
«Период размещения будет достаточно ограниченный — до конца февраля. В случае необходимости готовы будем сделать дополнительный выпуск»,— заявил замминистра.
О том, что со второго квартала 2019 года изменится формат выпуска облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н), было известно. Как сообщал Минфин, при покупке и предъявлении к выкупу облигаций нового формата комиссию банкам-агентам теперь будет выплачивать эмитент.
ОФЗ для населения являются своеобразной альтернативой банковским вкладам. Важными отличиями облигаций для населения от классических ОФЗ стали нерыночный характер новых бумаг, отсутствие их вторичного обращения и запрет на владение ими юридическими лицами.
Размещение ОФЗ-н началось в апреле 2017 года, каждый транш составляет 15 млрд руб.
Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Минфин спонсирует народные ОФЗ».
Об изменениях в правилах обращения — в публикации “Ъ” «Залог резидента».
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