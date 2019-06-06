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Ленобласть и «ВымпелКом» займутся созданием качественной городской среды

В рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и генеральный директор ПАО «Вымпел-Коммуникации» («Билайн») Василь Лацанич подписали соглашение о сотрудничестве в сфере создания качественной городской среды.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, документ предполагает работу над совместными проектами, направленными на развитие «умного города». Ожидается, что модернизированная информационно-аналитическая система позволит применять искусственный интеллект для анализа миграции, привлечения туристов, развития транспортной инфраструктуры

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