Первый Литфест на «Таврида-АРТ»: 5000 участников и десятки мероприятий с участием известных писателей

С 23 по 25 августа 2019 года в рамках фестиваля творческих сообществ «Таврида-АРТ» в Республике Крым проходил книжный фестиваль Литфест. Его организатором выступила Издательская группа «Эксмо-АСТ» при участии группы компаний «ЛитРес» и проекта поддержки чтения среди молодежи #ЮФ.



Участниками Литфеста стали известные писатели: Яна Вагнер, Дмитрий Емец, Анна Матвеева, Татьяна Полякова, Захар Прилепин, Григорий Служитель, рэп-исполнитель St, а также популярные авторы литературы нон-фикшн. На Литфесте проводились интеллектуальные игры, мастер-классы по каллиграфии, иллюстрации, скорочтению и др. Более 160 гостей смогли попробовать свои силы в роли чтецов аудиокниг – в специальной аудиобудке сервиса электронных книг ЛитРес читали отрывки из произведений Михаила Зощенко, Эрнеста Хэмингуэя и других классиков. Также гости Литфеста приняли участие в поэтическом баттле, задавали вопросы о творчестве и не только участникам фестиваля –

известным писателям. Практически все мероприятия были интерактивными – так, в рамках открытых дискуссий эксперты и гости фестиваля обсуждали тренды чтения, современную литературу, включая сетевые книжные ресурсы и самиздат. А еще на Литфесте можно было просто отдохнуть в лаундж-зоне – почитать и купить книги, полистать комиксы, познакомиться с заядлыми читателями. По данным магазина book.24, среди самых популярных книг Литфеста: «Некоторые не попадут в ад», «Обитель» и «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы» Захара Прилепина, «Вонгозеро» Яны Вагнер, «Мятная сказка» Александра Полярного, «Рэпер против музыки» Александра ST Степанова, «Дни Савелия» Григория Служителя, «Все вредные советы» Григория Остера и др.

Литфест посетили более 5 000 человек, а в рамках его программы прошло 26 мероприятий. Все это говорит о том, что интерес среди молодежи к книгам и чтению очень высок. Что же ждет Литфест в будущем?

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ, председатель оргкомитета «Таврида-АРТ» Сергей Кириенко отметил, как важно, чтобы «Таврида» приезжала и в другие регионы. Уже есть предварительная договоренность с главами 11 регионов о создании арт-резиденций – пространств, в которых участники «Тавриды» и представители творческой молодежи могли бы круглый год проводить встречи с мэтрами культуры, мастер-классы и совместные проекты.

Эту инициативу поддерживают российские издатели, которые на протяжении последних лет уже активно работают с регионами. Так, Российский книжный союз при поддержке Издательской группы «Эксмо-АСТ» реализует региональную программу, в рамках которой в разных субъектах появляется социальная реклама чтения, проводятся книжные фестивали и встречи с известными писателями, а главное – открываются новые книжные магазины и обновляются фонды библиотек, что делает доступными книги для жителей городов и сел в разных регионах.

«Успешный опыт Литфеста на «Таврида-АРТ» позволяет масштабировать проект на федеральном уровне. Мы готовы объединить наши компетенции по работе с регионами и модель организации культурных инициатив для молодежи, которая показала свою эффективность на Литфесте. Литературный фестиваль, ориентированный на молодых людей, обязательно должен появиться и в других регионах и мы готовы инвестировать в эти программы наш опыт и приглашать к участию самых известных экспертов, писателей, инфлюэнсеров. Мы уже активно работаем с юным поколением в рамках проекта #ЮФ, который создает тренды и популяризирует книги. Друзьями проекта являются лидеры мнений для молодой аудитории – блогеры, рэп-исполнители и др. Они рассказывают молодой аудитории о своих любимых книгах, о том, какую важную роль играет чтение для успеха во всех сферах жизни. Эксперты проекта #ЮФ также приняли участие в Литфесте. Таким образом, у нас есть все основания полагать, что в ближайшее время Литфест получит новый масштаб и перспективы», – говорит президент Издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

Ключевая аудитория издателей сегодня – это молодые люди, так называемое поколение Z. В ближайшие десятилетия именно те, кому сегодня 16-25 лет будут определять вектор развития технологий, культуры, образования и книжного рынка. Станут ли молодые люди инвестировать в свои знания и навыки, в саморазвитие и образование? Во многом это зависит от того, появится ли у них навык чтения и полюбят ли они книги. И издатели готовы сегодня активно работать с молодым поколением, помогать ему ориентироваться в книгах, делать их доступными во всех форматах, включая бумагу, аудио и электронную книгу. Конкурентноспособность нашей страны в экономике, культуре и образовании в ближайшие годы определит именно навык чтения. И такие инициативы, как Литфест, позволяют быть уверенными в том, что эта задача будет решена.