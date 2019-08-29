Пятерых жителей Удмуртии осудили за незаконную рубку леса с ущербом в 2,5 млн рублей

Пятерых жителей Якшур-Бодьинского района Удмуртии осудили за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере. Ущерб составил 2,52 млн руб., сообщает пресс-служба объединенного судейского сообщества республики. Подсудимым назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года 6 месяцев до 3 лет 6 месяцев каждому условно, установив испытательный срок от двух до трех лет. Также суд в полном объеме взыскал с подсудимых ущерб в пользу минприроды республики.

Установлено, что злоумышленники незаконно рубили лес на участках Кекроранского участкового лесничества ГКУ «Якшур-Бодьинское лесничество», относящегося к категории защитных лесов, в период с конца августа по конец октября 2017 года. Затем мужчины перевозили срубленные деревья на автомобиле «Урал» на хранение в один из лесоперерабатывающих объектов района. Отмечается, что четверо из подсудимых нигде не работают, а двое были ранее судимы.