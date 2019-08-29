29 августа, четверг
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Аэропорт Кишинева

Фото: Владислав Содель / Коммерсантъ

Структура Ротшильдов получила контроль над аэропортом Кишинева, несмотря на противодействие властей Молдавии

Компания Натаниэля Ротшильда NR Investments Ltd получила контроль над Международным аэропортом Кишинева, несмотря на противодействие молдавских властей. NR Investments Ltd завершила покупку Komaksavia Airport Invest Ltd, которая владеет 95% долей в операторе аэропорта Avia Invest SRL.

«Обещаем, что будем абсолютно прозрачно управлять аэропортом»,— приводит издание Airport-World слова господина Ротшильда.

Премьер-министр Молдавии Майя Санду и правительство были проинформированы о факте подписания NR Investments Ltd контракта, связанного с 95% акций Avia Invest SRL, только после того, как об этом было объявлено публично. Правительство сообщило представителю NR Investments Ltd, что договор является оскорбительным и имеет серьезные правовые проблемы, подчеркнув, что в настоящее время сделка рассматривается прокуратурой.

Правительство продолжит сотрудничество с юридическими учреждениями для расторжения концессионного договора Международного аэропорта Кишинева.

Ранее Высший совет безопасности Республики Молдова принял решение расторгнуть договор концессии с Avia Invest, с 2013 года управляющей аэропортом Кишинева. При проведении конкурса по выбору концессионера и заключении контракта обнаружены «многочисленные нарушения». Уже тогда было известно, что власти Молдавии отказались признавать переход прав на управляющую компанию аэропорта к NR Invesments Ltd Натаниэля Ротшильда.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Россия хочет приземлиться в аэропорту Кишинева».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя