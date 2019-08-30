Кадровые месторождения

В Пермском крае, как одном из нефтедобывающих регионов России, востребованы специалисты нефтегазовой отрасли. Сегодня в крае кадры для нефтегазовой отрасли поставляют одно высшее и три средних специальных учебных заведения. Эксперты отмечают: несмотря на то что в регионе реализуются современные практики обучения и интеграции кадров, сохраняется разрыв между тем, что требуется работодателю, и тем, что дает образование.

Высшее специальное предложение Кадры для нефтегазовой отрасли Прикамья готовят Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ), Пермский нефтяной колледж, Западно-Уральский горный техникум, а также краевой политехнический колледж в Чернушке. По оценкам специалистов, на регион приходится примерно 3% всего объема добываемой в России нефти, поэтому закономерно, что в крае реализованы современные практики обучения и интеграции кадров.

Декан горно-нефтяного факультета ПНИПУ, профессор, доктор геолого-минералогических наук Сергей Галкин отмечает, что на специальности по нефтегазовому профилю ежегодно поступает большое количество школьников, набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ. Также много обучающихся имеют губернаторские стипендии, что говорит о высоком уровне отбора кадров для отрасли еще на этапе обучения. На факультете действуют программы бакалавриата «Технологические машины и оборудование», «Техносферная безопасность» и «Нефтегазовое дело» (четыре года обучения, очная и заочная формы) и специалитета: «Прикладная геодезия», «Прикладная геология», «Физические процессы горного или нефтегазового производства», «Нефтегазовые техника и технологии» (пять и пять с половиной лет обучения, очная и заочная формы). Интерес абитуриентов к отрасли растет с 1990-х годов, констатирует Сергей Галкин. «Начиная со второго курса, способные студенты имеют возможность работать в рамках будущих профессий в должностях младших инженеров, с оформленным трудовым договором, официальной заработной платой и практически гарантированным трудоустройством по специальности. На государственных экзаменах в состав приемных комиссий входят главные инженеры и главные геологи ведущих предприятий региона»,— подчеркивает Сергей Галкин. Выпускники политеха востребованы и в Прикамье, и в соседних регионах, например в Удмуртии. Часть пермских специалистов без проблем трудоустраивается на предприятиях Западной Сибири, отмечает эксперт.

В 2014 году на базе горно-нефтяного факультета ПНИПУ создан научно-образовательный центр «Геология и разработка нефтяных и газовых месторождений» (НОЦ). Основная цель НОЦ — подготовка высококвалифицированных специалистов для работы в организациях Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

В сентябре 2018 года открыта базовая кафедра ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» — «Инновационные технологии добычи нефти и газа». Создание базовой кафедры позволило объединить все наработанные механизмы сотрудничества между ПНИПУ и «ЛУКОЙЛ-Пермь», чтобы расширить прикладную составляющую учебного процесса с помощью активного участия работодателей нефтегазовой отрасли при формировании образовательной программы. Как сообщил BG заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Игорь Плотников, в 2019/20 учебном году предприятие запускает магистерскую программу «Технологии разработки интеллектуальных месторождений». «В результате по итогам обучения мы планируем получать молодых специалистов, которые будут в полной мере обладать необходимым набором компетенций, навыков и умений для выполнения нового вида профессиональной деятельности в области добычи нефти»,— считает господин Плотников.

Эксперты также отмечают стабильный спрос на среднее профессиональное образование (СПО) в нефтегазовой отрасли Прикамья в последние годы. Рабочие профессии находятся в тренде повышенной востребованности в нашем регионе, подчеркивают в министерстве образования и науки Пермского края. Приемная кампания 2019 года показала увеличение запроса абитуриентов на получение СПО. Как сообщили BG в краевом минобре, по ряду специальностей конкурс достигал 12–14 человек на место. Наиболее востребованными стали направления «Информационные системы и программирование», «Компьютерные системы и комплексы», «Технология машиностроения». Одновременно наблюдается снижение интереса к бухгалтерскому, экономическому и юридическому СПО.

Как отмечают в краевом министерстве образования, в 2019 году учреждения среднего профессионального образования Прикамья смогут принять на бюджетной основе примерно 14300 человек, к 2020 году это число увеличится почти на 400. Около 30% предлагаемых специальностей и профессий охвачены компетенциями международной системы WorldSkills — cпециализированного центра компетенций. WorldSkills создан на базе многофункционального центра прикладных квалификаций, где проводится обучение, переподготовка и независимая оценка профессиональных квалификаций работников нефтяной промышленности. Система WorldSkills помогает определить самые востребованные специальности в среднем профессиональном образовании. По инициативе Пермского края Союз WorldSkills в 2019 году добавил в существующий перечень новую компетенцию — «Монтаж и эксплуатация газового оборудования».

Нефтегазовые компании, заинтересованные в квалифицированных кадрах, активно сотрудничают с учебными заведениями. Так, для лучшей интеграции будущих специалистов АО «Газпром газораспределение Пермь» с 2014 года сотрудничает с Западно-Уральским горным техникумом по обучению сотрудников по специальности «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ». Совместно с техникумом разработана программа, по которой сотрудники бесплатно получают среднее профессиональное образование. В компании создан востребованный в регионе учебный центр. «Здесь проводится пред­аттестационная подготовка, осуществляется повышение квалификации специалистов, проходят подготовку руководители, специалисты и рабочие по 84 позициям»,— рассказали в газовой компании.

В основу процесса интеграции студентов в производственный процесс положен принцип дуального обучения. Такой подход предполагает изучение теоретических основ специальности, закрепление пройденного материала и получение практических навыков с помощью наставников. В краевом министерстве образования и науки заявили, что работодатель в первую очередь заинтересован в сокращении времени адаптации выпускников на производстве и ожидает от вчерашних студентов умения работать в команде, в условиях ограниченных ресурсов и сжатых сроков. «Реализуемая в регионе дуальная система и целевое обучение способствуют сближению ожиданий»,— резюмируют в министерстве.

Один из примеров таких проектов — краевой политехнический колледж в Чернушке, где расположено одно из крупнейших на юге региона нефтяное месторождение. Здесь с 2014 года работает учебный полигон. Создание обучающей площадки — часть трехстороннего соглашения предприятия, краевых властей и образовательного учреждения по организации дуального обучения, сообщил BG замгендиректора по управлению персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». Студенты, обучающиеся по данной системе, сразу закрепили на практике полученные знания и быстрее интегрировались в рабочую среду по сравнению с теми, кто проходил практику ранее, после года только теоретического обучения, объясняет господин Плотников.

Полигон состоит из двух компонентов: программное обеспечение и оборудование, используемые при добыче нефти и газа. В ходе обучения в реальном времени моделируются рабочие ситуации, что позволяет студентам узнать азы специальности.

АО «Газпром газораспределение Пермь» тесно сотрудничает и с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом. В 2019 году производственную практику на предприятии проходили более 30 студентов по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция». Студенты 4–5-го курсов проходили производственную практику во всех филиалах АО «Газпром газораспределение Пермь» с дальнейшей перспективой трудоустройства, отмечают в пресс-службе газораспределительной организации.

Как считают в региональном минобре, в неф­тегазовой отрасли Прикамья сформировался устойчивый уровень запроса на квалифицированные рабочие кадры. «Системная работа с бизнесом помогает включать интересы работодателя в задачи регионального развития и готовить кадры на опережение»,— комментируют в ведомстве. Между тем, как сообщили BG в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Пермь», в последнее время ощущается нехватка квалифицированного рабочего персонала. В компании связывают это с «непрестижностью профессии рабочего, невысокой заработной платой и отсутствием хорошей школы подготовки этой категории персонала».

Кадровый голод По данным портала HeadHunter, за 2018–2019 годы для компаний отрасли «Нефть и газ» в Пермском крае стали наиболее актуальными такие теги, как «бурение», «инженер», «геологоразведка», «машиностроение», «электроэнергетика», «нефтепереработка», «слесарь», «строительство», «управление проектами/предприятием», «электромонтер». В целом компании данного профиля чаще всего размещают вакансии в профессиональных сферах: «Производство», «Добыча сырья», «Строительство», «Рабочий персонал» и «Продажи». В 2018 году количество вакансий, размещенных на hh.ru прикамскими нефтегазовыми компаниями, выросло на 28,6% по сравнению с 2017 годом, рассказала BG руководитель пресс-службы «HeadHunter Урал» Анна Осипова.

Для молодежи одним из ключевых стимулов при выборе профессии остается высокий уровень дохода. Как полагает Ольга Зенина, руководитель группы консультантов по подбору персонала компании Ancor Industry, размер зарплаты работников нефтегазовой отрасли зависит от многих факторов: масштаба компании, статуса проекта, на котором задействован работник, продолжительности опыта, круга задач и востребованности конкретных специалистов. На уровень зарплаты влияет и дефицит кадров в регионах. Так, специалист отдела геологического моделирования, работающий в западной или центральной части страны, как правило, получает доход в размере 100 тыс. руб. в месяц. Его коллега, проживающий, например, в Новом Уренгое (Уральский федеральный округ), может зарабатывать в два раза больше, подчеркивают в Ancor Industry.

По данным «HeadHunter Урал», в 2017 году средняя предлагаемая заработная плата, которую компании нефтегазовой отрасли Пермского края указывали в вакансиях, составила 38 тыс. руб., в 2018 году — 46 тыс. руб., с начала 2019 года — 43 тыс. руб. В сфере «Добыча сырья» средняя предлагаемая зарплата в регионе росла в такой динамике: 2017 год — 57 тыс. руб., 2018 год — 60 тыс. руб., с начала 2019 года — 62 тыс. руб.

«В 44% вакансий, размещенных на hh.ru регио­нальными компаниями нефтегазового профиля в 2018–2019 годах, указан опыт работы от трех до шести лет, в 42% — от одного года до трех лет, в 4% — более шести лет. Еще 10% вакансий подходят для соискателей без опыта работы. В 20% случаев необходимо профильное высшее образование. Примерно в 2% вакансий указано знание иностранных языков (чаще всего английский). В 5% — знание профильного законодательства»,— комментирует Анна Осипова.

Для геологов зачастую необходимо владение специализированным программным обеспечением (Surpac, Micromine, AutoCAD). Для электромонтажников приветствуются навыки кабельщика/стропальщика. В целом в данной отрасли работодатели чаще указывают в вакансиях hardskills, то есть сугубо профессиональные навыки, которые необходимы для трудоустройства. Softskills (личные качества) указываются реже, отмечают в «HeadHunter Урал».

В Ancor Industry обращают внимание, что соискателям нужно быть готовыми к релокации. «Если речь идет о переезде в удаленный и малопривлекательный с точки зрения инфраструктуры город, то, помимо релокационного пакета, который может включать компенсацию затрат на переезд работника и его семьи, оплату жилья, транспорт до места работы, специалист может рассчитывать на 40–50%-ное увеличение дохода. Кроме того, на релокацию мотивирует возможность получить новый профессиональный опыт, особенно это актуально для начинающих специалистов, которые только окончили вуз. Они охотно соглашаются на переезд, но со временем, получив необходимые знания, рассчитывают вернуться в родной город»,— поясняет Ольга Зенина.

По данным базы резюме «HeadHunterУрал», за минувшие 12 месяцев 72% всех выпускников пермских вузов, разместивших или активировавших резюме в указанный период, проживают в Пермском крае, 10% переехали в Москву, 5% — в Санкт-Петербург, по 2% — в Свердловскую область и Краснодарский край.

Анна Осипова считает, что, судя по оценке HR-менеджеров, сегодня в нефтегазовой отрасли Прикамья сохраняется разрыв между тем, что требуется работодателю, и тем, что дает образование. Именно поэтому в крупных компаниях все больше внимания уделяют системам внутреннего обучения и наставничеству, уточняет представитель рекрутинговой компании. В Ancor Industry убеждены, что ожидания молодых нефтяников и газовиков соответствуют действительности. «Непростые условия работы и необходимость релокации компенсируются высоким (в сравнении с другими отраслями) доходом: к 25 годам они могут зарабатывать более 100 тыс. руб. в месяц. Такие перспективы положительно влияют на мотивацию соискателей»,— уверена Ольга Зенина.

ВЕНИАМИН ЛЕСОВСКИХ