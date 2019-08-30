Культповестка

В центре нового сезона в МАММ окажется выставка Филипа Колберта “Lobster Land” – пройти мимо его 29 работ, в числе которых серия масштабных 7-метровых картин, три 2-метровые скульптуры и комната с иммерсивной видеоинсталляцией, будет невозможно. Одним из самых значительных поп-арт-художников современности (как многие говорят, «крестным сыном Энди Уорхола») Колберта сделало его альтер-эго – Лобстер. «Я стал художником, когда я стал Лобстером», – признается художник. Колберт глядит глазами Лобстера на работы классических мастеров, теорию искусства и массовую культуру – и привычные вещи трансформируются в сверхреалистические полотна и инсталляции, непременным участником которых является сам художник. Как ни странно, многие из этих работ вдохновлены русским авангардом: Колберт называет себя поклонником Дягилева, Гончаровой и Малевича, подчеркивая их влияние на его художественное мышление. Не менее важной частью осеннего сезона станет выставка из более чем 300 снимков прославленного балетного фотографа Сержа Лидо. В 1924 году Лидо (тогда еще – Сергей Павлович Лидов) эмигрировал из Москвы в Париж, где благодаря влиянию Жана Кокто стал другом и фотографом для звезд «Русского балета Монте-Карло». Вместе с женой, балетным критиком Ирен Лидовой, он работал с Роланом Пети, Милорадом Мишковичем, Рудольфом Нуреевым, Майей Плисецкой.

Когда в культуре рождается феномен, который станет частью истории, очень важно – и в первую очередь для самой истории – чтобы в этот момент рядом был талантливый фотограф. The Beatles повезло: в годы начала, а потом и мировой эпидемии «битломании» их почти на каждом шагу сопровождал фотожурналист Гарри Бенсон. Ему принадлежат самые популярные снимки The Beatles, в том числе фотографии с 22-летним боксером Муххамедом Али и «Битва подушками», включенная в список «100 самых влиятельных фотографий» журнала Time. И хотя снимки группы составят костяк экспозиции, Гарри Бенсона стоит знать еще и как любимого фотографа американских президентов – он снимал всех своих современников от Дуайта Эйзенхауэра до Барака Обамы и Дональда Трампа. Бенсон – тот человек, что всегда оказывался в центре самых драматичных событий политической истории США: в экспозицию войдут портреты, сделанные фотографом начиная с 60-х и заканчивая 90-ми: знаменитый «Поцелуй супругов Клинтон», танец четы Рейган, Арнольд Шварценеггер, выпрыгивающий из воды. Узнать историю этих фотографий можно будет лично у Бенсона: он проведет экскурсию по выставке, творческую встречу и автограф-сессию.

Ярмарка современного искусства Cosmoscow долго оставалась локальной историей для российского арт-рынка, а крупные коллекционеры отдавали предпочтение ее зарубежным аналогам уровня Art Basel. Однако в последние годы ситуация так резко изменилась, что на седьмую Cosmoscow в качестве покупателей придут не только обеспеченные собиратели искусства, но и музейные фонды. Тема грядущей ярмарки – коммунистический авангард и ключевые работы 1960-1980-х годов. Ожидать того, что все стенды будут хотя бы немного соответствовать этому направлению, не стоит, однако прилежный зритель всегда может обратиться к экспертам, в больших количествах посещающих Cosmoscow в любой из дней проведения, за консультацией и совместным поиском смыслов. Из важного: галерея Temnikova & Kasela покажет на ярмарке работы Крис Лемсалу – из произведений этой художницы составлен эстонский павильон на нынешней Венецианской биеннале. Свои работы на выставку привезут такие именитые галереи, как Giorgio Persano (Италия), Galerie Frank Elbaz (Франция), и Georg Kargl Fine Arts Gallery (Австрия) – всего же в ярмарке примут участие больше 60 арт-пространств из России и со всего мира. Из крупных фигур на Cosmoscow стоит обратить внимание на работы болгарского концептуалиста Недко Солакова, берлинских художников из галереи Peres Project и новейшие скульптуры Стефана Балкенхола.

Формат, выбранный InLiberty, обещает стать чем-то большим, чем просто книжной ярмаркой: Rassvet Book Fair вполне можно назвать небольшим литературным фестивалем. В нем примут участие 60 издательств, в том числе «Азбука-Аттикус», Ad Marginem, «Барбарис», «Артклассика», «Искусство — XXI век», Corpus, «Манн, Иванов и Фербер». Организаторы планируют продавать редкости и блокбастеры по издательским ценам, а также обустроить фуд-корт с уличной едой. У фестиваля есть и небанальная лекционная часть – «Есть ли жизнь на Марсе? И другие часто задаваемые вопросы об устройстве всего». Можно будет послушать о том, есть ли у нас запасная планета, кто развалил СССР, надо ли бояться роботов, и даже узнать, как выиграть в казино. Среди заявленных спикеров – биолог Михаил Гельфанд, демограф Анатолий Вишневский, историк Андрей Зорин, поэт и писатель Мария Степанова и многие другие.

«Любимовка» – фестиваль и одновременно конкурс для молодых драматургов, которому в этом году исполняется 30 лет. Участником может стать автор из любой страны, которому нет 45 – его пьесу прочтут и оценят профессиональные театральные режиссеры и продюсеры, после чего лучшие работы будут включены в программу фестиваля. Для драматургов это проверенный путь к тому, чтобы найти своего постановщика и зрителя: свои первые работы на фестивале когда-то представляли Иван Вырыпаев, Михаил Угаров, Алексей Слаповский и другие. В этом году в шорт-лист фестиваля попало 26 пьес. Среди них – история России, рассказанная в формате популярной телепередачи («Ритуал-шоу После Чудес»), пьеса об интеллектуалах, пошедших по грибы и провалившихся в другое измерение («Pilze / По грибы»), пьеса о гендерных проблемах и третьем поле («Отец ЧБ»), а также последняя работа прошлогоднего номинанта на «Золотую маску» Олжаса Жанайдарова. На фестивале нет ни цензуры, ни запретных тем – услышать то, о чем думают и пишут современные молодые авторы, можно будет в формате режиссерских читок.

Сюжет «Спящей красавицы» интерпретируется в Европе примерно с XIV века. При этом совсем не многие авторы задумывались о том, что снилось Авроре в период ее почти столетнего забытья. Об этом и будет шоу, создатели которого объединили хореографию, электронную музыку и высокие технологии визуального искусства. Роль спящей принцессы исполнит прима-балерина Диана Вишнева, ее партнером станет Марайн Радемакер, солист Штутгартского балета, главный танцор и балетмейстер Голландского национального балета. Вместе с танцорами над шоу работали дизайнер Тобиас Греммлер, сотрудничавший с Bjork, а также художник по костюмам Барт Хесс – он делал самые невероятные наряды для Lady Gaga.

Колсона Бэйкера, более известного под псевдонимом Machine Gun Kelly, сложно назвать рэп-исполнителем в привычном смысле слова: любимые артистом панк-рок и хэви-металл не только прочно въелись в его музыку, но и повлияли на стиль в одежде и атмосферу концертов. MGK настолько неотделим от рока, что в этом году даже сыграл одну из его икон – барабанщика Mtley Cre Томми Ли в фильме «Грязь». Недавно исполнитель вступил в биф (вражда между представителями хип-хоп культуры – прим.) с Eminem и выпустил отличный трек-атаку “Rap Devil”. В своем ответе Eminem сделал попытку задеть соперника строчкой “You dress better, I rap better” («Ты одеваешься лучше, я лучше читаю рэп») – и с объективностью этого выпада сложно спорить. С другой стороны, вкус в выборе одежды MGK можно отнести к роду искусства точно так же, как речитатив Eminem. В Москву хип-хоп исполнитель привезет свой новый альбом «Hotel Diablo».

Показывать музыку другой, непривычной (но при этом почему-то все равно родственно-знакомой) стороной Роман Минц видит своей творческой задачей. Его «Другая Италия» – звук нерастиражированный и нетуристический. Роман Минц и Андрей Гугнин исполнят скрипичные сонаты Феруччо Бузони (1866-1924), Отторино Респиги (1879-1936), и Луиджи Даллапикколы (1904-1975) – драматические, пасторальные, ностальгирующие, а некоторые, по словам музыкантов, даже «набоковские». Для Андрея Гугнина и его фортепианных партий итальянская тема – почти домашняя: с 2016 года музыкант совершенствует свою технику под руководством Станислава Юденича и Уильяма Гранта Наборе в Международной фортепианной академии на озере Комо.

Британские рокеры привезут в Москву свой пятый студийный альбом “Five” – критики называют его новой точкой отсчета для группы, знаменующей следующий, более высокий и зрелый, этап творчества. Со времен дебютной пластинки “To Lose My Life…”, которая возвела White Lies на вершину европейских чартов, это самый большой успех для группы. Вокалист группы Гарри Маквей не любит, когда White Lies сравнивают с «мрачными» коллективами вроде Joy Division, и утверждает, что его группа пишет куда более эйфоричную музыку, под которую можно не только грустить, но и от души танцевать. Не все поклонники с этим согласны: White Lies по праву можно назвать преемниками британской музыкальной меланхолии 80-х – и в этом нет ничего плохого.

За свою недолгую карьеру музыкант из Британии успел кардинально сменить имидж, записать совместный альбом с Lil Peep и стать одним из самых заметных рэп-исполнителей новой волны. В России у Бэкси армия нежных фанатов, которые копируют его прическу и надевают на концерты полностью черные или разноцветные яркие линзы (которые еще не так-то просто раздобыть). Бэкси, изначально придерживающийся эстетики эмо-рэпа, получил первую популярность благодаря своим более известным друзьям, с которыми он инициировал талантливые коллаборации. Но поработав с Ghostemane, Uicideboy и Lil Peep, Бэкси пересмотрел свои музыкальный взгляды, начал экспериментировать со звучанием и пустился на поиски собственной ниши на довольно насыщенном рынке. Возможно, зрители в Москве услышат его новые работы одними из первых.

Театральный сезон в «Мейерхольде» откроет драматург Михаил Дурненков и его пьеса (а если быть точнее – героическая поэма), с которой он год назад дебютировал на фестивале «Любимовка». Произведение Дурненкову заказал авангардно-экспериментальный театр «Угала» из города Вильянди в Эстонии. В итоге получился спектакль о сбывшихся мечтах и надеждах – правда, в формате наркотического путешествия. Несмотря на то, что и Советский союз, и хиппи далеки от современной повестки, это пьеса об актуальном. «Герои нашей истории, советские хиппи, отличались от большинства советских людей типом мышления, – рассказывает режиссер спектакля Талгат Баталов, – Хотели осознавать процессы бытия, заглянуть за грань не только железного занавеса, но и восприятия действительности. Наши герои – дети, которые противостоят в своем героическом трипе миру взрослых. Противостоят ментам, родителям, работникам КГБ. Как современные подростки дают отпор ОМОНу на митингах, бросаются в отчаянии с палкой в руках на неинтересный, испорченный продажными взрослыми мир, чтобы его в таком виде не было. Они устали от мира, который мы предлагаем».

Французская актриса, триумфатор Каннского и Венецианского кинофестивалей, известная любовью к российскому театру (Юппер активно поддерживала Кирилла Серебренникова в разгар дела «Седьмой студии») выступит в Москве с моноспектаклем по роману Маргерит Дюрас. Критики называют Изабель Юппер одной из самых профессиональных актрис, бесстрашной, страстной, но при этом идеально владеющей своим телом и эмоциями. В этом может убедиться каждый, кто видел Юппер в самых сложных ее ролях: культовом фильме Бертрана Блие «Вальсирующие», картинах «Виолетта Нозьер», «Пианистка», «Она». «Любовник» – самое известное произведение Дюрас. Повесть рассказывает историю любви юной девочки из нищей семьи, которая пытается пробить себе дорогу в жизнь любыми способами, и взрослого мужчины. «Любовник» был удостоен Гонкуровской премии, по его сюжету снят фильм Жан-Жака Анно. Изабель Юппер сыграет эту историю в полном одиночестве, к тому же на французском языке – для посетителей предусмотрены субтитры.

Первой постановкой режиссера Юрия Бутусова на посту худрука театра имени Вахтангова станет спектакль по самой известной пьесе Генрика Ибсена. Предпремьерные показы постановки прошли в мае на фестивале «Черешневый лес»: как и следовало ожидать от Бутусова, в его новой работе переплелись абсурд, фантасмагория и острая сатира – Ибсен, в своем творчестве намного опередивший время, был бы доволен такой интерпретацией. Юрий Бутусов много лет занимал пост художественного руководителя театра имени Ленсовета в Санкт-Петербурге, параллельно ставил свои пьесы в московских театрах – «Сатириконе», МХТ им. Чехова. Режиссер известен своим авангардным подходом к историческим и классическим сюжетам – действие его Чехова и Шекспира всегда происходит в постмодернистском театре абсурда. О «Пер Гюнте» Бутусов сказал, что подобную книгу мог написать только безумец: «Это разрушение всех законов, правил, выход за пределы разумного. Что главное? Поиски самого себя, бесконечная всепоглощающая любовь, мир, раздавливающий человека, рвущий его в клочья, человеческий бунт против предназначения, романтический гимн всепобеждающей любви».

Пьеса Мартина МакДонаха «Палачи» оказалось главным драматургическим событием театральных подмостков Лондона и Нью-Йорка в 2016-2017 годах. Произведение стало лауреатом премий Лоуренса Оливье, The Evening Standard Theatre Awards, The WhatsOnStage Awards, Drama Theatre Awards в номинации «Лучшая новая пьеса». Режиссером-постановщиком и художником спектакля в «Гоголь-центре» стал Кирилл Серебренников – драматург написал адаптацию русского текста. Это одна из первых работ, в которой он смог принимать «очное» участие после выхода из-под домашнего ареста. Мартин МакДонах известен российскому зрителю по фильмам «Залечь на дно в Брюгге», «Семь психопатов», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». В его оригинальной постановке действие происходит в Англии, в пабе на окраине города, где бывший палач, оставшийся без работы, пытается начать новую жизнь. Кирилл Серебренников переносит действие в российскую действительность, поднимая темы нелепости смерти, правосудия и свободы.

Театр открывает 101-й сезон (он был основан в 1918 году как Оперная студия Большого театра под руководством Константина Станиславского) показами оперы Игоря Стравинского. Постановку осуществил англичанин Саймон Макберни, чьи работы являются фаворитами всех возможных европейских театральных и оперных фестивалей. Макберни, кстати, неравнодушен к русским авторам: он ставил Хармса и Булгакова, в том числе в миланской опере «Ла Скала». Премьеру «Похождений повесы» показали на оперном фестивале в Экс-ан-Провансе. По словам Макберни, эта опера – история о восхождении и падении молодого человека по имени Том Рэйкуэлл, но включение в либретто фигуры Ника Шэдоу и его сделка с дьяволом вводит жанр оперы в лирическое русло. В партии Рэйкуэлла выступит приглашенный солист Богдан Волков, получивший положительные отзывы критиков на самых престижных оперных сценах Европы и Америки, триумфатор последних постановок Дмитрия Чернякова («Обручение в монастыре» в Берлине и «Сказка о царе Салтане» в Брюсселе).

Первой премьерой нового сезона в Театре Наций станет интерпретация чеховской пьесы от руководителя парижского театра «Одеон» Стефана Брауншвейга. Главную роль в спектакле сыграл худрук театра Евгений Миронов, вместе с ним на сцену выйдут Юлия Пересильд и Елизавета Боярская (Елена Андреевна), Виктор Вержбицкий (Серебряков), Анатолий Белый (Астров). «Дядя Ваня» – первая постановка Брауншвейга в России – к работе над ней он шел почти 30 лет. В центре спектакля неожиданно оказывается экологическая проблематика: герои пьесы обеспокоены вырубкой лесов, изменением климата, неконтролируемым ухудшением состояния планеты. Режиссер решил, что чеховская драма подойдет для подобного разговора лучше, чем его родная французская классика: «Мне говорят, я смелый человек – еду в Россию со своим Чеховым. Почему-то считается, если приглашать французского режиссера, он должен ставить Мариво или Мольера. Но мне лично Чехов ближе, чем Мариво, – заявляет Брауншвейг.

Фильму «Оно» почти удалось разрушить расхожее мнение о том, что романы Стивена Кинга невозможно экранизировать хорошо: для студии Warner Bros картина стала одним из самых крупных релизов 2017 года и собрала рекордную кассу. Сиквел «Оно 2» основан на второй половине произведения Кинга, где рассказывается о том, как спустя 27 лет ставшие взрослыми герои возвращаются в родной город, чтобы вновь сразиться с клоуном Пеннивайзом, а заодно – пережить детские травмы. Главные роли в фильме сыграли Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой и Билл Хейдер. Западные критики, уже посмотревшие картину, в целом остались ей довольны, хотя многие признались, что сиквелу не удалось повторить успех первой части.

Фильм режиссера «Стиляг», «Оттепели» и картины про молодых балерин «Большой» Валерия Тодоровского в этом году показали в открытии «Кинотавра». Картинка – Одесса, снятая не в Одессе (режиссер опасался, что съемки могут сорваться по политическим причинам), зато остальное – юмор, акцент, узкие улочки, история большой еврейской семьи – воспроизведено в натуральности, близкой к идеальной. Действие разворачивается в Одессе 1970-х, закрытой из-за эпидемии холеры. Главный герой – журналист из Москвы (Евгений Цыганов), приехавший в город вместе с сыном навестить ту самую большую еврейскую семью. В фильме будет и любовь, и драма, и лирика, но сюжетным перипетиям, пожалуй, не удалось снизить градус ностальгии, заданный Тодоровским. Эта работу он собирал из личных воспоминаний, признаваясь, что «Одесса» – мечта всей его творческой жизни.

Режиссер «Настоящего детектива» и «Бруклина» Джон Краули снял фильм по роману Донны Тартт, за который писательнице в 2014 году вручили Пулитцеровскую премию. В центральных ролях картины заняты Энсел Элгорт из «Малыша на драйве» (имеющий огромный успех у российских критиков), Николь Кидман и Финн Вулфард из «Очень странных дел». По сюжету фильма (и книги) мать главного героя погибает во время теракта в Метрополитен-музее. Мальчик по имени Тео, чудом выживший после взрыва, получает от умирающего старика редкую картину кисти голландского художника Карела Фабрициуса и кольцо. С этого момента начинается его погружение в подпольный мир искусства.