На Кубани предложили снизить недельную ставку для «земских учителей»

Краснодарский ОНФ предложил поправки в госпрограмму «Земский учитель», касающиеся количества часов, которые молодые специалисты обязательно должны отрабатывать в неделю, чтобы получить положенные им льготы. Как сообщила председатель регионального штаба ОНФ Светлана Бессараб, сейчас им предъявлены требования по отработке не менее одной ставки в 18 часов. Однако, по ее словам, сделать это молодым учителям на селе нереально, поскольку сельские школы недостаточно укомплектованы учениками.

«Если для участия в программе «Земский доктор» требование в одну ставку оправдано, иначе врач будет работать неполный день и население останется без медицинской помощи, то в большинстве сельских школ количество учеников с каждым годом уменьшается, население перебирается жить в города и набрать необходимые часы просто невозможно», - заявила госпожа Бессараб.

Регштаб ОНФ подготовил обращение в Министерство просвещения России и лично главе Минобра Ольге Васильевой с просьбой снизить требования к ставке молодых специалистов по программе «Земский учитель».

Как ранее сообщал “Ъ”, президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил запустить программу «Земский учитель», по аналогии с «Земским доктором». «Единовременную выплату в размере 1 млн рублей будут получать педагоги, которые захотят и переезжают работать в села и малые города»,— заявил он. Ожидается, что программа начнет работать с 2020 года.

Василий Хитрых