Дзержинск получит 66 новых автобусов за 404 млн рублей

До конца 2019 года Дзержинск получит 52 новых пассажирских автобуса, а в 2020 году – еще 14 машин по договору лизинга сроком на пять лет. Как сообщили “Ъ-Приволжье” в пресс-службе областного правительства, из региональной казны на это направят 400 млн руб., а из городской – 4 млн руб. Автобусы приобретут по программе «Развитие транспортной системы Нижегородской области».

Первые 20 автобусов модели «Вектор Next» уже поступили в Дзержинск и в ближайшее время должны выйти на линию. Отмечается, что это самое масштабное обновление городского автопарка за последние 10 лет.

Кроме того, в рамках возрождения Саровской и Дивеевской обителей Арзамас в 2019 году получит 17 пассажирских автобусов. Из них 11 уже переданы транспортному предприятию, остальные шесть поступят в сентябре. Финансирование из областного бюджета составило 65,2 млн руб., из городского – 600 тыс. руб.

Анастасия Еремина