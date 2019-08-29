В Башкирии пересмотрят нормативы накопления ТКО

Министерство экологии и природопользования Башкирии намерено заказать разработку новых нормативов накопления твердых коммунальных отходов для некоторых категорий бизнеса в 15 муниципалитетах — 10 городах, включая Уфу, и 10 районах. Разработчика планировали отобрать на тендере 2 сентября, следует из информации на портале госзакупок, но тендер не состоялся из-за отсутствия заявок. Количество субъектов образования отходов, для которых разрабатываются нормативы, в техзадании увеличено с 32 до 47. Подрядчик должен был предоставить данные о массе и объеме образования ТКО физлицами и организациями в каждый из сезонов года. Помимо уже действовавших субъектов накопления ТКО (граждане, административные здания и учреждения, продовольственные и промтоварные магазины, рынки, павильоны) минэкологии планирует установить нормативы для лоточной торговли, торговых палаток, ТРК и торговых центров. Для этих субъектов бизнеса норматив будет определяться на 1 кв.м., для лотков — на одно торговое место.

Начальная цена контракта определена в 3,97 млн руб. Нормативы должны быть разработаны до 1 ноября 2020 года, отмечается в техзадании.

Предыдущие нормативы накопления ТКО разрабатывались в 2017 году на основании данных ГУП НИИ БЖД. Позже в руководстве минэкологии признавали, что натурные замеры объемов образования мусора, проведенные институтом, имели серьезную погрешность. В результате норматив накопления отходов для некоторых субъектов бизнеса, в основном малого и среднего, а также для жителей сельских населенных пунктов оказался неоправданно высок. Действующие нормативы, например, не зависят от оборота предприятий торговли, и предприниматели жаловались, что для них плата за вывоз мусора выросла в пять-десять раз. После этого власти пообещали ритейлерам расширить линейку нормативов, приблизив ее к специфике работы предприятий.

Майя Иванова