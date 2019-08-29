Власти Казани пообещали пока не сносить дома в «зоне 430»

В Казани пока не будут сносить дома, попадающие в так называемую «зону 430». Речь идет о расширенной зоне аварийной посадки Казанского авиационного завода имени Горбунова. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в исполкоме города сообщил заместитель главного архитектора города Тимур Кадыров, сообщает «Казанский репортер».

По его словам, в ближайшее время исполком не планирует выселять жителей поселков, которые находятся в «зоне 430». При этом на данной территории нельзя будет строить новые объекты.

Напомним, что информация о том, что ряд казанских поселков оказался «в зоне 430», появилась при разработке нового проекта генплана. В частности, на запретную территорию попали дома в поселках Борисоглебское, Новая Сосновка, Кадышево. Местные жители провели ряд протестных акций против нового генплана.

"Ъ-Казань"