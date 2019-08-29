Госсовет Татарстана проголосовал против памятной даты в честь окончания стояния на реке Угре

Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин направил в Госдуму отрицательный отзыв республиканского парламента на законопроект, которым предлагается установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году.

Решение не поддерживать федеральный законопроект принималось в ходе заочного голосования по электронной почте либо факсу. Как стало известно «Ъ-Казань», в нем приняло участие 88 из 100 депутатов. «Депутаты практически единогласно, при одном воздержавшемся, проголосовали за то, чтобы не поддерживать законопроект о внесении изменений в закон о днях воинской славы и памятных датах России»,— уточнили в парламенте.

Напомним, инициатива установить новую памятную дату принадлежит властям Калужской области. Ранее отрицательный отзыв на законопроект также направил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"