Рустам Минниханов выступил против памятной даты в честь Дня окончания стояния на реке Угре

Президент Татарстана Рустам Минниханов не поддержал федеральный законопроект, которым предлагается установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году. «Вчера вечером соответствующий отзыв от имении президент Татарстана был направлен в Госдумы. Основан на тех аргументах, которые ранее уже были озвучены в нашем сообществе»,— заявила официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова.

Она подчеркнула, что власти республики исходят из того, что «памятными датами в России должны быть исключительно такие даты или события, которые без сомнения являются общеобъединяющими для всего многонационального народа»: «Россия очень много помнит таких событий, которые происходили в нашей истории России. Вот, например, известный поход Суворова в Швейцарию. Почему бы эту дату не сделать памятной в российской истории»,— предложила госпожа Галимова.

Напомним, инициатива установить новую памятную дату принадлежит властям Калужской области. Ранее их идею раскритиковали в Госсовете Татарстана.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"