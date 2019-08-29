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Группа ЛСР в первом полугодии 2019 года сократила чистую прибыль вдвое

Чистая прибыль по МСФО ПАО «Группа ЛСР» по итогам первого полугодия 2019 года составила 1,86 млрд рублей, что вдвое меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Выручка компании уменьшилась с 51,7 млрд до 46,6 млрд рублей, следует из опубликованной финансовой отчетности группы ЛСР.

Скорректированная EBITDA снизилась на 18% — до 7,82 млрд руб. с 9,54 млрд руб. в 2018 году. Чистый долг девелопера сократился на 29% — до 21,63 млрд руб. с 30,29 млрд руб. на конец прошлого года. Коэффициент чистый долг/скорректированная EBITDA составил 0,62х.

Уменьшение общей выручки в группе ЛСР связывают главным образом с переходом на МСФО-15. Снижение прибыли, в свою очередь, объясняют изменениями в учете значительного компонента финансирования, который больше не капитализируется в себестоимости, а относится на расходы периода.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что весной 2020 года ПАО «Группа ЛСР» может начать реализацию крупного девелоперского проекта на территории бывшего аэродрома «Ржевка» во Всеволожском районе Ленобласти.

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