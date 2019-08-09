Группа ЛСР может вернуться к проекту строительства ЖК в Ленобласти весной 2020 года

ПАО «Группа ЛСР» может начать реализацию крупного девелоперского проекта на территории бывшего аэродрома «Ржевка» во Всеволожском районе Ленинградской области весной 2020 года. Об этом сообщил гендиректор компании Андрей Молчанов.

«Мы согласовали проект с вице-губернатором Ленобласти и главным архитектором региона. Ожидаем, что следующей весной мы приступим к реализации проекта»,— заявил он.

Напомним, что группа ЛСР закрыла сделку по покупке земельного участка бывшего аэропорта «Ржевка» в 2014 году. Здесь компания планировала построить 1 млн кв. м жилья, инвестировав 40 млрд рублей. Новый микрорайон был рассчитан на 33 тыс. человек. В 2015 году Градостроительный совет Ленобласти принял проект планировки данной территории. На стройплощадку компания обещала выйти в 2016 году, завершив проект в 2025 году. Несмотря на то, что проект получил все необходимые согласования, работы пока не начались.

Весной этого года топ-менеджмент группы ЛСР заявил, что проект в Ленобласти «уходит в запас». По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, сегодня на данном участке идет инженерная подготовка территории.

Ольга Кантемирова