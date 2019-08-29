В ЦУМ Оптике появились те самые «кошачьи» очки Dior

Уже во время показа осенне-зимней коллекции Christian Dior было понятно, какие два аксессуара станут самыми желанными у фанатов бренда. Наряду с эффектными и актуальными в этом сезоне головными уборами, отделанными вуалью, внимание обращали графичные очки «CatstyleDior1» с «кошачьей» оправой. Они сочетают прозрачный верхний слой и металлизированное покрытие, что порождает занимательную игру света. С такими очками даже условно классический образ будет смотреться современно и свежо.

Модель эксклюзивно представлена в ЦУМ Оптике на 1-ом этаже ЦУМа в ограниченном количестве.