Деньги уходят из мелких банков

Больше половины российских банков теряют деньги россиян. Это самый высокий показатель впервые за последние пять лет — таковы данные рейтингового агентства «Эксперт РА». Дефицит средств населения увеличивает риск дефолтов кредитных организаций, считают аналитики.

В первую очередь это касается малых и средних банков, отмечает заместитель гендиректора Института развития финансовых рынков Валерий Петров: «Рискуют, прежде всего, организации с низким кредитным рейтингом — это категория B и ниже, и те, которые предоставляют розничные услуги худшего качества и в меньшем объеме. На фоне цифровизации крупные банки внедряют все новые и новые сервисы, чтобы сделать жизнь граждан проще. Понятно, что в условиях конкуренции мелкие и средние кредитные организации будут проигрывать, так как они не могут себе этого позволить, и их участь в будущем — это какие-то нишевые корпоративные клиенты, которым удобно работать именно с такой категорией кредитных организаций. Общее количество банков, скорее всего, продолжит снижаться, но более медленными темпами, чем последние три года. Предсказать, какое количество кредитных организаций останется, сложно. Могу предположить, что цифра будет варьироваться между 300-400».

«Эксперт РА» относит к категории B и ниже 225 российских банков. Массовый уход вкладчиков в крупные кредитные организации представляет серьезную угрозу для всей банковской системы, отмечает независимый экономический эксперт Семен Новопрудский: «Концентрация и капитала, и активов, и клиентов в крупнейших государственных кредитных организациях растет с такой скоростью, что мы в этом смысле получаем практически государственную банковскую систему. Такое положение дел создает риски для тех, кто находится за первой двадцаткой, не говоря уже об организациях из первой, второй и третьей сотни.

Это негативно сказывается на экономической ситуации в стране, поскольку, когда банков мало, от устойчивости каждого из них критически зависит вся финансовая система».

По данным ЦБ, сейчас в России действуют 415 кредитных организаций. Это в два раза меньше, чем пять лет назад.

Андрей Загорский