В Самарской области ликвидировано 404 свалки

В январе 2019 года в Самарской области зафиксировано 984 свалки, из которых на данный момент ликвидировано 404. Об этом на рабочем совещании комитета по МСУ губернской думы сообщила заместитель министра энергетики и ЖКХ Наталья Ржевская.

По словам Натальи Ржевской, на ликвидацию свалок из средств областного бюджета выделено 50 млн руб. Кроме того, одобрена заявка на ликвидацию четырех крупнейших несанкционированных свалок – южнее завода «АвтоВАЗагрегат» (32 га), свалки инертных отходов напротив «АвтоаВАЗ» (10 га), свалки в Октябрьске (3,1 га) и Чапаевске (2 га). Общий объем финансирования по ликвидации этих свалок составил 957 млн руб.

В госпрограмму «Охрана окружающей среды» включены три потенциальных объекта несанкционированного размещения отходов, по которым предусмотрена ликвидация свалки в Алексеевском районе, в Жигулевске и Тольятти.

В рамках второго этапа программы на 2014-2025 годы и до 2030 года запланирована ликвидация еще 14 свалок на территории муниципальных районов области с последующей рекультивацией территории.

Ани Айвазян